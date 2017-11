Røde Kors inngikk giveravtale med dement mann

Alzheimer-syke Svein Gustavson (70) var alene hjemme da Røde Kors-ververen kom på døren. Noen minutter senere hadde den demente mannen inngått en avtale om å gi en fast månedlig pengegave til organisasjonen.

– Røde Kors lurte en syk mann trill lurt. Det som skjedde er helt forkastelig, forteller kona Elisabeth Gustavson (70) til VG.

Det var 5. september i fjor mannen hennes ble oppsøkt hjemme på Tomter i Østfold, mens Elisabeth var en snartur hos datteren deres - noen minutters kjøretur unna.

– Svein fortalte ingenting da jeg kom hjem, men neste dag hørte jeg det kom en tekstmelding på mobiltelefonen hans. Meldingen var fra Røde Kors, som takket for inngått giveravtale.

AVTALEN: Her er et utsnitt av avtalen der Svein Gustavson (70) forpliktet seg til å gi 200 kroner i måneden til Norges Røde Kors. – Svein skrev aldri navnet sitt med blokkstaver, sier kona Elisabeth Gustavson. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Elisabeth forteller at hun neste morgen tok kontakt med Norges Røde Kors i Oslo for å få kansellert giveravtalen og stoppet det faste trekket på 200 kroner i måneden.

Signatur med blokkbokstaver

– Jeg fortalte at mannen min hadde Alzheimer, og at de måtte slette avtalen. Svaret var at det kunne de ikke, fordi Svein hadde signert på avtalen. Jeg sa at det kunne han ikke ha gjort, ettersom han ikke hadde kunnet skrive navnet sitt på mange år.

Røde Kors sier til VG at dette ikke stemmer, og at de avsluttet avtalen med en gang de fikk beskjed om saken.

Da hun fikk tilsendt kopi av signaturen Gustavson skulle ha avgitt, fikk Elisabeth seg en ny overraskelse.

Alzheimers sykdom Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens. Sykdommen fører til skader og tap av hjerneceller. Ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen vil personer med alvorlig grad av Alzheimers sykdom som regel være så svekket at de har behov for tilsyn hele døgnet. – Skadene på hjernen fører i dette stadiet til at evnen til å tenke fornuftig og ta hensiktsmessige avgjørelser vanligvis er borte. Forståelsen av det som sies og evnen til å uttrykke seg kan være svært redusert.

– Signaturen var skrevet med blokkbokstaver. Svein har aldri, i de 52 årene vi har vært sammen, skrevet navnet sitt med blokkbokstaver. Han hadde på dette tidspunktet også så store skjelvinger at han aldri kunne ha skrevet helt rette streker. Han kunne knapt holde i en penn. Det var ikke hans signatur, rett og slett.

Elisabeth ser ikke bort fra at ververen kan ha «hjulpet» ham med å skrive navnet sitt.

– Da jeg ringte til Norges Røde Kors fikk jeg beskjed om at de hadde snakket med vedkommende, og at han hadde sagt at han «måtte hjelpe Svein litt». Uansett er dette dokumentforfalskning, og en straffbar og uetisk handling, mener Elisabeth.

Fikk sykehjemsplass

Da Røde Kors-ververen kom på døren i fjor høst, hadde Svein Gustavson vært syk i ti år. Han bodde fremdeles hjemme, men 12. september i år fikk han fast sykehjemsplass i hjemkommunen.

Hun mener ververen må ha forstått at han hadde med en syk mann å gjøre.

– Svein ser sprek ut, men man skal ikke snakke lenge med ham før man skjønner at han ikke er frisk. Han har dårlig språk, sliter med å finne ordene, og kan være vanskelig å forstå. Mitt navn hadde han ikke husket siden våren 2016, sier hun.

6. september fikk Elisabeth Gustavson en bekreftelse på at Norges Røde Kors hadde slettet avtalen. Men tre uker senere oppdaget hun at det likevel var opprettet en avtalegiro i ektemannens nettbank.

Meldte seg ut etter 40 år

– Da ble jeg ordentlig sint, og ba Røde Kors om å slette avtalen umiddelbart, sier Elisabeth, som jobbet 41 år i bank før hun ble pensjonist for tre år siden.

Elisabeth har vært støttemedlem i Røde Kors i over 40 år, men meldte seg ut etter det som skjedde i fjor høst.

OPPRØRT OVER RØDE KORS: Elisabeth Gustavson (70) mener ververen fra Røde Kors lurte mannen hennes til å inngå en giveravtale med organisasjonen. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Jeg trodde Røde Kors var en seriøs organisasjon, som man kunne stole på. Men det kan man absolutt ikke gjøre. Jeg er kjempeskuffet og ganske sjokkert over måten de gikk frem på, sier hun.

I en e-post til Gustavson skriver en kundekonsulent i kommunikasjons- og markedsavdelingen i Norges Røde Kors at ververen som var hjemme hos Svein Gustavson var helt ny i jobben, og «hadde sikkert ikke nok erfaring til å lese situasjonen».

– Hjalp med å signere

Kommunikasjons- og markedsdirektør Øistein Mjærum i Norges Røde Kors sier til VG at det ikke er noen tvil om at ververen hjalp Svein Gustavson med å signere giveravtalen.

– Det er et alvorlig brudd på våre rutiner og regler, og saken ble også behandlet som en svært alvorlig personalsak.

Mjærum sier at ververen ikke lenger arbeider for Røde Kors, men at det ikke var hendelsen i Østfold i fjor høst som foranledighet at arbeidsforholdet ble avsluttet.

Ifølge Mjærum har ververen forklart at han ikke oppfattet at personen ikke burde ha blitt skrevet opp som giver, og at det hele skyldtes en misforståelse. Dette er også Røde Kors sin oppfatning av saken, sier han.

– Vi mener ikke dette er dokumentforfalskning. Det har vi også foretatt en juridisk vurdering på.

– Elisabeth Gustavson sier at hun 26. september oppdaget at det var opprettet en avtalegiro i ektemannens nettbank. Hvordan kunne det skje, tre uker etter at Røde Kors hadde meddelt at giveravtalen var slettet?

– Giveravtalen startet 5. september og ble avsluttet 6. september i vårt system. Avtalen hadde trolig på det tidspunktet allerede blitt sendt til banken. Det har ikke blitt trukket noe, og selv om avtalen ble opprettet i banken, så har den ikke vært tatt i bruk. Det har ikke blitt trukket penger til Røde Kors.

– Fikk ikke bonus

På spørsmål om ververen jobbet på provisjon, og hva som i så fall var provisjonsprosenten hans, svarer Mjærum:

– Våre ververe har først og fremst en fast lønn. I tillegg til sin faste lønn fikk han utbetalt en provisjon basert på gjennomsnittlig månedlig resultat. Det ble ikke utbetalt noen bonus på denne kontrakten og banken trakk ingen penger fra omtalte konto. De berørte fikk en hurtig beklagelse, og det ble aldri lagt skjul på at vi så alvorlig på saken.

Mjærum sier at Røde Kors har en rekke tiltak som skal sikre god oppfølging av våre givere og kvalitetssikring av rekrutteringen.

– Alle nye givere får bekreftelse på sms og alle ringes også opp for en velkomstsamtale hvor vi blant annet forsikrer oss om at de har forstått hva de har signert på. Alle ververe får opplæring om de reglene og rutinene vi har. Denne hendelsen var et klart brudd på våre rutiner og ble håndtert som en alvorlig personalsak.