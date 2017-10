Reagerer på «utlevering» av Gjermund Cappelens familie i ny bok

Forsvarer Benedict De Vibe mener forfatter Torgrim Eggens omtale av Cappelens familiemedlemmer er ærekrenkende og helt uakseptabel.

– Det er helt hårreisende, mener Cappelens forsvarer Benedict De Vibe.

Han har lest deler av forfatter Torgrim Eggens nye bok «Forbindelsen», som handler om Eirik Jensen (60) og Gjermund Cappelen (50). Boken, som kom ut fredag, beskrives av forlaget som en «true crime om vår tids største politiskandale».

– Han navngir fullt ut og utleverer nære familiemedlemmer, også personer hvis navn aldri har blitt nevnt under rettssaken. Det går jo ikke, dette er ærekrenkelser, sier De Vibe til VG.

Jensen og Cappelen ble dømt til henholdsvis 21 og 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av hasj. De har begge anket dommen til lagmannsretten.

Cappelens mor ikke kontaktet

De Vibe sier han har snakket med flere av Cappelens nærmeste, som alle reagerer på omtalen.

– Det skrives om hvor folk jobber, og hvordan de går kledd. Slike opplysninger er sikkert egnet til å bli ansett som negativ reklame av arbeidsstedet, eksemplifiserer De Vibe.

KRITISK: Forsvarer Benedict de Vibe (bak) reagerer sterkt på Torgrim Eggens nye bok, blant annet fordi han mener Gjermund Cappelens familie utleveres. Foto: Tore Kristiansen , VG

I boken er blant andre Gjermund Cappelens mor navngitt og omtalt.

– Hverken jeg eller andre i familien har vært kontaktet av forlag eller forfatter, sier moren til VG.

Utover dette ønsker ikke familien å kommentere boken på nåværende tidspunkt.

Eggen: – Godt innenfor

Det er spesielt detaljer om privatlivet til familiemedlemmer av Cappelen som provoserer. VG har valgt ikke å gjengi disse detaljene av hensyn til dem det gjelder.

Selv forklarer Eggen at moren og andre av Cappelens nære familiemedlemmer inngår i kategorien «sentrale personer i Cappelens nettverk», og at de derfor er identifisert.

Han er dessuten ikke enig i at omtalen av Cappelens mor er negativt ladet.

– Du mener omtalen av Cappelens mor er positiv?

– Ja, for det meste.

Han bekrefter samtidig at han ikke på noe tidspunkt under arbeidet med boken har kontaktet Cappelens familie.

– Det er riktig, og alt jeg skriver i boken, er ting som er dokumentert i retten og ting de selv har sagt offentlig. Ting som har vært publisert tidligere.

– Har du ikke likevel sett noen verdi i å kontakte dem?

– Jeg opplever dem ikke som så sentrale. Det har holdt lenge med forklaringen til Cappelen og de vitnemålene vi har hatt, sier han og legger til:

– At man skulle gjort egne intervjuer? Jeg tror ikke jeg hadde fått så mye ut av det, for å være ærlig.

I HARDT VÆR: Det er mange som har reagert på Torgrim Eggens nye bok «Forbindelsen». VG møtte han på Mesh i Oslo sentrum. Foto: Terje Bringedal , VG

Eggen påpeker at Benedict de Vibe ikke har lest hele boken når han kommer med sin kritikk, og at han mener forsvareren tar feil når han kaller boken «en æreskrenkelse».

– Jeg mener jeg holder meg veldig godt innenfor. Jeg har jo skrevet en og annen artikkel, sier forfatteren, som har jobbet som journalist i en årrekke.

– Tar du deg litt større friheter når du skriver bok?

– Jeg har alltid tatt meg ganske store friheter som journalist også, jeg, når det gjelder å blande inn subjektive betraktninger, skildre scener, skildre personer.

Ingen rettslige skritt

Forsvareren sier at både han og Cappelen har fått forespørsel om å bidra til boken.

– Nå er jeg sjeleglad for at vi ikke ønsket å bidra på noe måte. Ingen skjønner hvilket formål han har. Her oppleves Eggen som Jensens forlengende arm som prøver å slå så godt han kan før lagmannsrettens behandling.

De Vibe mener likevel at det ikke vil bli aktuelt å gå til rettslige skritt mot forfatteren og forlaget.

– Det blir ikke gjort noen tiltak. Det skaper bare mer blest om boken og det fortjener den ikke. Sjansen for å få stanset en bok i dag er dessuten tilnærmet lik null.

VGs anmelder har gitt boken terningkast to og beskriver den som «et nærmest uhemmet partsinnlegg for Eirik Jensen».

Ble spurt av Kagge

Forfatter Torgrim Eggen har tidligere uttalt til VG at han brukte en måned på å bestemme seg da han ble spurt av forlegger Erling Kagge om å skrive bok om Jensen-saken.

I RETTEN: Torgrim Eggen fulgte hele saken i Oslo tingrett. Her er han på vei gjennom sikkerhetskontrollen. Foto: Tore Kristiansen , VG

Etter å ha takket ja, fulgte han den fire og en halv måneder lange saken fra rettssalen. Kagge er også Erik Jensens forlag.

– For å være tydelig: Eirik Jensen er ikke medforfatter av denne boken, og jeg har ingen andre bånd til Kagge forlag. Men selvsagt går jeg løs på prosjektet med en holdning om at han er uskyldig inntil det motsatte er bevist, sa Eggen til VG før rettssaken startet.

Heller ikke Kagge forlag kjenner seg igjen i kritikken fra Benedict de Vibe. I en e-post til VG skriver forlagssjef Anne Gaathaug at «kun sentrale personer i Gjermund Cappelens nettverk er navngitt, og Torgrim Eggen kommer ikke med påstander som ikke er dokumentert i retten».

«Når det gjelder de Vibes påstand om at boka er et forsvarsskrift for Jensen, så tar han feil, og det vil han forstå når han har lest hele boka», skriver hun videre.