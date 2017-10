Ingen tilleggsstraff for Gjermund Cappelen i oppbevaringssaken

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Nesten to år etter at Gjermund Cappelen (51) ble dømt for oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj, er straffutmålingen klar: Ingen tilleggsstraff.

Årsaken er selvsagt at Cappelen allerede er dømt til 15 års fengsel for innførsel av den samme hasjen, samt grov korrupsjon.

En tilleggsstraff ville derfor være i strid med Oslo tingretts beslutning om å gi narkobaronen seks års strafferabatt – fire for tilståelsen og to for å snakke ekspolitimannen Eirik Jensen (60) inn i saken. Jensen fikk 21 års fengsel i samme sak da tingretten avsa dom for fem uker siden.

15 år blir dermed stående som den totale straffen for Cappelen. Til dette kommer et fradrag på 1417 dager for tiden i varetektsfengsel.

– At behandlingen ble delt, skal selvfølgelig ikke medføre at straffen blir verken mildere eller strengere for tiltalte enn dersom saken ble behandlet samlet, sier dommer Cecilie Walnum under opplesningen av dommen.

Mens Jensen har anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet, anket Cappelen fordi han mener han fortjener større strafferabatt.

Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, la ned påstand om ti års strafferabatt under sluttprosedyren i Oslo tingrett i mai. Du kan selv se forsvarerens reaksjon på dommen her:

Spesiell fremgangsmåte

Cappelen ble 19. november 2015 dømt for oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj, men straffeutmålingen ble altså utsatt som følge av at Eirik Jensen-saken ikke var avsluttet.

I samme sak ble fem medlemmer av hasjnettverket til Cappelen dømt til strenge straffer for flere av de samme forholdene. Straffene ble senere redusert i lagmannsretten.

Under saken mot Cappelen og Jensen reagerte Jensens forsvarer John Christian Elden på framgangsmåten og mente den utsatte straffutmålingen ville gjøre det naturlig for Cappelen å forklare seg mest mulig negativt om Jensen.

GOD STEMNING: Både forsvarer Benedict de Vibe og Gjermund Cappelen selv virket å være i perlehumør før dommen ble avsagt i Asker og Bærum tingrett mandag. Foto: Magnus Braaten , VG

Dommer Cecilie Walnum har også selv uttalt at fremgangsmåten er spesiell.

Påstand: Én dag

Dommen er i tråd med statsadvokat Lars Erik Alfheims påstand om at Cappelen ikke skulle idømmes mer straff:

– Det er ingen tvil om at det ikke er plass til ytterligere straff for Gjermund Cappelen. Han har fått en straff for innførsel som slår i taket for maksimumsstraffen. Det er regnet som mer alvorlig enn oppbevaring – og det er snakk om det samme faktiske stoffet. Korrupsjonen ville gitt ti års fengsel. Han treffer maksrammen der også, sa Alfheim i retten forrige uke.