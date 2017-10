Eggen i ny Jensen-bok: Fantaserer om å se aktor i lakk og lær

Aktor Kristine Schilling er alt annet enn imponert over Torgrim Eggens skildringer av henne i hans nye bok om Eirik Jensen-rettssaken.

Torgrim Eggen har nettopp gitt ut sin nye bok om rettsaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen, som ble dømt til 21 års fengsel.

I boken sammenlikner Eggen Cappelen med Gollum, kaller Einar Aas for en bavian og beskriver Jensen som «gråsprengt og sammensunken». Sistnevnte «kunne spilt sagakonge på film», skriver Eggen.

VGs anmelder, som synes klisjéene blir for mange og gir boka terningkast to, mener det går «riktig ille» når Eggen karakteriserer kvinnene på aktoratets side.

Se VGs terningkast: «Pådrar seg akutt tunnelsyn»

Eggen kaller aktor Kristine Schilling for en «isdronning».

Han skriver at hun «kler seg litt som en grevling», men påstår likevel at hun er «rettssakens mest velkledde, velskodde og velfriserte» – i motsetning til aktor Glærum Kleppe som må finne seg i å lese at hun er en «tåkefyrstinne» og «sørgmodig middelalder-madonna» som «praktisk talt alltid har dårlig hårdag og flisete hårtupper».

Men det stopper ikke der.

I HARDT VÆR: Det er mange som har reagert på Torgrim Eggens nye bok «Forbindelsen». VG møtte han på Mesh i Oslo sentrum. Foto: Terje Bringedal , VG

Schilling: – Lavmål

Eggen beskriver i tillegg en seksuell fantasi om aktor Schilling:

«Schilling, på sin side, gir inntrykk av å være alliert med de nedre regioner. Man fantaserer av og til om å se henne i lakk og lær (ja, så kjedelig kan det være i retten iblant!), og en dag hun kommer sent til retten, følger forfatteren interessert med idet hun skal skifte fottøy», skriver Eggen.

Omtalen oppleves ikke som noe kompliment, forteller Schilling til VG.

– Hva tenker du om skildringene av deg?

– Det første jeg tenkte, var: Går det an? Og det gjør det visst.

– Jeg synes det er trist at vi ikke har kommet lenger enn at kvinnelige aktorer vurderes ut fra hvordan de ser ut.

Flere reaksjoner: Cappelens mor ikke fornøyd

Eirik Jensen ble i september dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til hasjsmugling. Se dommen her:

Schilling forsikrer at hun «fremdeles sover godt om nettene». Hun har for øvrig ingen planer om å lese Eggens bok.

– At Eggen har vært mer interessert i å vurdere hvordan vi ser ut, enn budskapet vi har ytret, sier vel gjerne mer om han enn om oss.

– Eggen mener man må finne seg i den slags som offentlig person?

– Jeg vet ikke helt hva man må finne seg i, jeg. En ting er de beskrivelsene som kommer frem på sosiale medier og tidvis i de tradisjonelle mediene, men at dette i tillegg kommer i bokform, vil jeg faktisk kalle et lavmål, sier Schilling.

Eggen: – En strøtanke

Selv mener Eggen at han ikke har tråkket over noen grense. Han mener også at Schilling vil få et helt annet inntrykk om hun tar seg tid til å lese boken.

– Det er dette som er faren med å slenge helt løsrevne sitater til folk. Når hun får lest hele boken, vil hun se at det er side opp og side ned om hva hun har levert i retten, sier han.

Eggen er i det hele tatt noe overrasket over kritikken som har kommet.

– Man sitter der i praktisk talt fire og en halv måned og lytter til hva disse menneskene sier og ser på dem når de snakker. Hvorfor skulle ikke jeg formidle mine inntrykk? spør forfatteren.

– Hvis du går gjennom teksten ordentlig, så ser du at det er jo ikke bare damene som får i denne boka. Alle er mer eller mindre skildre, kanskje i sine mindre heldige øyeblikk, og noen ganger i sine heldige øyeblikk.

– Jeg sier jo også at Schilling er den mest velkledde, velskodde og velfriserte i rettssaken.

– Og at du fantaserer om å se henne i lakk og lær?

– Ja, en sånn strøtanke.

– Hvorfor er det relevant?

– Fordi hun har en så stram fremtoning, Kristine Schilling, og jeg hadde en veldig beundring for Schilling. Jeg synes hun var dyktig som faen. Steinhard, men dyktig.

– Men hvorfor er det relevant for boken?

– Det er jo relevant for boken hvordan aktørene fremstår. En rettssak er jo et skuespill på en måte.

– Noen vil kalle det seksualisering, kanskje til og med trakassering?

– Nei, jeg er ikke med på det. Gå tilbake og se hvordan menn er skildret i boken. Det er kanskje med andre toner, men de slipper ikke unna.

– Må man fordi man er aktor i en straffesak, finne seg i å bli omtalt på denne måten?

– Åja, det må man, nikker Eggen.

Jensens samboer takker for støtten: – Vi ser få lyspunkter akkurat nå

Saken fortsetter under bildet av Eggen og Jensen under sistnevntes samboers kunstutstilling i september.

SKÅL: Eirik Jensen har bidratt til forfatter Torgrim Eggens nye bok om straffesaken mot ham, men Eggen mener Jensen kun har fått lese gjennom «de 15-16 sidene der han er direkte sitert på ting han har sagt utenfor retten». Her er de to sammen under kunstutstillingen til Jensens kjæreste. Foto: Helge Mikalsen , VG

Forlaget forsvarer Eggen

Også Kagge forlag, som har publisert boken, mener Eggen har holdt seg godt innenfor grensene for hva som er greit å skrive om aktørene i saken.

«Når det gjelder Eggens karikeringer, så gjør han det med så å si alle sentrale aktører i retten», skriver forlagssjef Anne Gaathaug i en e-post til VG, og trekker frem en rekke utdrag der andre aktører er beskrevet.

Enkelt forklart: Derfor ble Jensen dømt

Det har ikke lyktes VG å få noen kommentar fra Schillings medaktor Guro Glærum Kleppe.

Forfatter Torgrim Eggen har tidligere uttalt til VG at han brukte en måned på å bestemme seg da han ble spurt av forlegger Erling Kagge om å skrive bok om Jensen-saken.

Fikk du med deg? Aktor ber om én dag i fengsel for Cappelen

Etter å ha takket ja, fulgte han den fire og en halv måneder lange saken fra rettssalen. Kagge er også Erik Jensens forlag.

– For å være tydelig: Eirik Jensen er ikke medforfatter av denne boken, og jeg har ingen andre bånd til Kagge forlag. Men selvsagt går jeg løs på prosjektet med en holdning om at han er uskyldig inntil det motsatte er bevist, sa Eggen til VG før rettssaken startet.