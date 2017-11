Ankesaken opp for retten til høsten - jury avgjør Jensens skjebne

Borgarting lagmannsretts behandling av sakene mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen starter 28. august neste år.

Dermed vil saken gå som lagrettesak, noe som innebærer at det er en jury som skal ta stilling til skyldspørsmålet.

Stortinget har vedtatt at juryordningen skal avvikles, men endringen trer ikke i kraft før 1.1.2019.

– Vi er godt fornøyd med at lagmannsretten fikk til å få opp saken så tidlig, slik at Eirik Jensen ikke skal behøve å gå lenge med tingrettens skygge over seg, sier Jensens forsvarer John Christian Elden til VG.

Lagmannsretten antar at det vil ta 20 uker å behandle saken og anslår dermed at den vil være ferdig 1. februar 2019.

Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble 18. september dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av hasj, grov korrupsjon og flere brudd på våpenloven. Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel.

Retten mente Jensen, som hele tiden har nektet straffskyld, «har gått tungt inn og forsettlig medvirket til den største narkotikaforbrytelsen i norsk rettshistorie».

