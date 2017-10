Aktor: Ikke mer fengselsstraff for Cappelen

SANDVIKA (VG) Aktor Lars Erik Alfheim mener Gjermund Cappelen kun skal ha en dags ekstra fengsel for hasjoppbevaringen.

Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for hasjimport og korrupsjon i Oslo tingrett i september. I samme sak ble eks-politimannen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel.

Denne uken skal Asker og Bærum tingrett fastsette straffen i den andre delen av saken mot Cappelen - den såkalte oppbevaringssaken.

De andre tiltalte i denne saken har allerede fått sine dommer, mens straffeutmålingen for Cappelens del ble utsatt til etter at saken mot ham og Eirik Jensen var ferdig behandlet i Oslo tingrett.

Mandag startet dermed siste del av oppbevaringssaken i Asker og Bærum, og i begynnelsen av rettsmøtet la statsadvokat Lars Erik Alfheim ned følgende påstand om straff for Cappelen:

– Det er ingen tvil om at det ikke er plass til ytterligere straff for Gjermund Cappelen. Han har fått en straff for innførsel som slår i taket for maksimumsstraffen. Det er regnet som mer alvorlig enn oppbevaring - og det er snakk om det samme faktiske stoffet. Korrupsjonen ville gitt ti års fengsel. Han treffer maksrammen der også, sa Alfheim i retten.

Dermed la han ned påstand om én dags fengsel for Cappelen.

Derimot mener Alfheim at Cappelen skal ha et større fradrag for varetekt for Cappelen enn det han ble godskrevet i Oslo tingrett, i alt 409 dager.

Cappelen skal ha varetektsfradrag, som han da ikke fikk i Oslo tingretts dom, for utholdt varetekt, mener statsadvokaten. Derfor legger Alfheim ned påstand om fengsel i en dag - og fradrag for utholdt varetekt.

Cappelen har forøvrig anket sin dom fra Oslo tingrett, fordi han mener han fortjener mer enn seks års strafferabatt, en rabatt han får fordi det var hans bidrag som gjorde det mulig å tiltale og domfelle Eirik Jensen.

