Elever må handle med stafettpinne ved Rema 1000-butikk i Horten

HORTEN (VG) Rema 1000 ved Holtan ungdomsskole driver kø-ordning for å begrense antall elever i butikken i skoletiden.

– Hver eneste elev må stå utenfor butikken og vente i kø, mens alle andre bare kan gå rett inn, sier Marius Traavik (15) til VG.

Han og klassekameraten Daniel Eliassen (15) er begge elever i tiende klasse på Holtan ungdomsskole i Horten. Når elevene har lunsjpause må de forberede seg på at det kan ta ekstra lang tid å handle skolematen på matbutikken.

Ved Rema 1000 Holtandalen har de innført en stafettpinneordning, som innebærer at det kun kan være fire elever inne i butikken av gangen. Alle fire må bære en stafettpinne som de gir til neste elev når de er ferdige med å handle.

Daniel Eliassen forteller at de føler seg urettferdig behandlet av butikken.

– Det kjipeste er å stå ute i kulda og vente når det er minusgrader ute. Det lager også problemer for de andre som skal handle, forteller han til VG.

Saken ble først omtalt i avisen Gjengangeren.

Skal i møte med elevrådet

Holtan ungdomsskole har i dag 400 elever, som vanligvis handler lunsj ved de to nærmeste butikkene - Rema 1000 Holtandalen og Coop Extra Holtandalen.

Elevrådet ved skolen har invitert kjøpmann Olav Halvorsen, samt butikksjefen ved Coop Extra Holtandalen til et møte om ordningen, men Traavik vet ikke når møtet vil finne sted. Forrige møte med ble avlyst grunnet sykdom, forteller han.

Kjøpmann Halvorsen opplyser om at han svært positiv til et møte med elevrådet, og at butikken har hatt en ordning for køsystemer for elever fra skolen siden den ble åpnet i 1993.

– Ordningen er til for å unngå at potensielt flere hundre elever skal oppholde seg i lokalet samtidig i forbindelse med avvikling av skolens friminutt, sier han.

Butikksjefen understreker at de ansatte i butikken er ansvarlige for sikkerheten i salgslokalet.

– Alle våre kunder må få en hyggelig og sikker handleopplevelse. Dette er en vurdering som er drøftet med Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) og avdeling for forebyggende brannvern der. Ordningen er etablert for å unngå situasjoner der vi ikke har en rimelig kontroll på potensielt antall kunder i salgslokalet, sier han.

– Ta med matpakke

Halvorsen forteller at butikken lenge har hatt et godt samarbeid med skolen, og at de blant annet har tatt i mot elever til arbeidsuka, og også har ansatt mange av elevene fra Holtan etter de har fylt 18 år.

– Den nå berømte stafettpinnen var ment som en ordning som kunne inspirere elevene til samarbeid om å avvikle handlingen i friminuttene på en sporty og effektiv måte som stafett innebærer, sier han.

Kathrine Egeland, rektor ved Holtan ungdomsskole, bekrefter overfor VG at hun har hatt en dialog med Rema 1000 Holtandalen om stafettpinneordningen.

– Butikken har informert meg om ordningen, men jeg har ikke lagt meg så mye opp i hvordan de skjøtter sin butikk, ettersom det er deres avgjørelse, sier hun til VG.

Egeland har forståelse for at elevene ikke synes det er gøy å stå ute og vente i kulda, men mener ungdommene i utgangspunktet burde hatt med seg matpakke.

– Da hadde de sluppet hele problemet, sier hun.

Sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke, sier til VG at butikker i utgangspunktet har full rett til å innføre former for begrensninger hvis de opplever mye folk eller bråk i skoletiden.

– Det er flere butikker rundt om som benytter seg av slike ordninger for å ha bedre oversikt, og for at alle som er i butikken skal ha en god opplevelse:

– Slike løsninger blir som regel en siste utvei, og brukes kun i tidsperiodene hvor det vanligvis kommer veldig mange på en gang. De fleste butikksjefer vil at alle kunder skal føle seg velkommen i butikken, både skoleelever og andre kunder, sier Bjerke.

To av gangen i nabobutikken



15-åringene mener likevel ordningen er unødvendig, og mener butikken burde funnet en bedre løsning. Guttene forteller at Coop Extra-butikken, som også ligger nærme skolen, har en lignende ordning.

– Men der får man bare lov til å være to elever av gangen inne i butikken, og de bruker ikke stafettpinner, sier Traavik.

Coop Extra Holtandalen ligger like nærme skolen som Rema 1000-butikken. De har derimot ikke organisert noe eget køsystem for elevene ved Holtan ungdomsskole.

– Vi har hengt opp en lapp utenfor butikken hvor vi oppfordrer skoleelevene til å gå inn i butikken to og to, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge til VG.

Han forteller at butikken ikke har hatt noen spesielle problemer med skoleelever i friminuttene, men at oppfordringen henger synlig av hensyn til andre kunder.

– Vi opplever ingen problemer med elevene og har en god dialog med dem. Oppfordringen handler om å forhindre at det blir veldig mange kunder og støy på en liten flate samtidig. Vi ønsker ikke å gjøre forskjell på kundene, men for at alle skal få en god handleopplevelse oppfordrer vi dem om å vise hensyn og gå inn to og to, forklarer han.