Ekspert: Tror Rema kan forsvinne - peker på Ole Robert Reitan som syndebukk

Flere eksperter innen dagligvaremarkedet sier det er Ole Robert Reitan som må ta ansvaret for Rema 1000s krise.

Tirsdagens nye dagligvaretall viser at Rema 1000 fortsetter den negative utviklingen utover i 2017, sammenlignet med lavpriskonkurrentene Coop Extra og Kiwi.

– Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan har sovet i timen. Det er mulig han har hatt for stor fokus på å bygge suksessen i Danmark, men det er vanskelig å gi skylden for utviklingen i Rema til noen andre enn Ole Robert Reitan, sier Odd Gisholt (70), som i en årrekke har vært fagansvarlig for varehandel på BI.

Han foreleser fortsatt på BI, men driver nå sitt Institutt for marketing og retail management.

VGs store matbørs: Her er maten billigst!

– Måtte finne en syndebukk



Gisholt sier han tror Ole Robert Reitans far, Odd Reitan, har sett faresignalene.

– Odd Reitan har sett hva som skjer. Han kan vanskelig gjøre sønnen til syndebukk, men en syndebukk måtte de finne. Derfor måtte deres mangeårige innkjøpsdirektør, Lars Kristian Lindberg, gå i høst, sier Gisholt.

– Du mener det er Reitan som er syndebukken?

– Ja, jeg mener han som toppsjef for Rema 1000 over mange år har hovedansvaret for den negative utviklingen. Slik han holdt på med sperrebånd i butikkene i fjor og anmeldelse av konkurrenter, det var rett og slett pinlig. Det svekket omdømmet kraftig i tillegg til at de kastet ut kjente merkevarer. Disse tabbene var det Ole Robert Reitan som var ansvarlig for, ikke Lindberg, sier Gisholt.

Reitan selv svarer gjennom sin kommunikasjonsdirektør at Gisholt lenge har vært negativ til Rema, og nærmest er som en talsmann for konkurrentene. Se hele tilsvaret nederst i artikkelen.

Hadde null i inntekt i 2014: Så mye tjener butikktoppene

Rema eller privatfly?



Han sier at det er mulig å snu trenden, men at historien tilsier at det bare går gale veien.

– Det er mulig å kjempe lenge mot noen som er større enn deg, men over tid vinner kjøttvekten: Når du er større, så betyr det at du kan kjøpe inn litt flere varer. Det gjør at du får en bedre pris fra dagligvareprodusentene. Over tid gjør det at Rema vil tape, sier han og legger til:

Odd Gisholt Odd Gisholt er utdannet siviløkonom og dr.oecon i markedsføring fra Universität St. Gallen i Sveits. Han var forskningssjef ved instituttet for markedsføring og handel ved Universität St. Gallen før han ble rektor ved Handelsakademiet i Oslo i to perioder på til sammen syv år. Deretter var han direktør og markedsføringsprofessor ved handelshøyskolen i Leipzig (HHL), rektor ved Norges Varehandelshøyskole (NVH), associate professor, direktør og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI samt direktør og professor ved Northern Institute of Technology Management (NIT) ved Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH) i fire år. Har i en årrekke vært fagansvarlig for varehandel på BI. Er fortsatt tilknyttet BI, men driver i dag Instutitt for marketing og retail management. Kilde: Wikipedia/VG.

– Stein Erik Hagens Rimi var den største lavpriskjeden i mange år, men det endte med at hele kjeden gikk over ende, da ICA feilet og feilet da de overtok. Jeg mener Rema over tid risikerer å havne i samme posisjon.

– De risikerer å dø?

– Ja, hvis de fortsetter å tape kampen mot Coop og NorgesGruppens lavprisselskaper vil de over tid kunne tape så mye at de kan komme til å forsvinne. Men Odd Reitan er Norges nest rikeste, etter John Fredriksen, og har så mange milliarder å bruke, at de kan greie å snu det. Men det forutsetter at han er villig til å betale for det, sier Gisholt og legger til:

– Jeg synes han burde bruke pengene på Rema i stedet for en milliard på Britannia hotell og private jetfly.

I november i fjor meldte NRK at Reitan blar opp over en milliard kroner for å bygge opp og rehabilitere nye Britannia Hotel i Trondheim.

– Er det denne posisjonen Odd Reitan så for ett år siden og en årsak til at selskapet var i markedet for å høre om noen ville kjøpe Rema?

– Ja, det tror jeg er riktig. Men de greide ikke å finne noen som var villige til å betale 30 milliarder kroner. Det er ikke lett å selge et selskap som har så mange uavhengige franchise-kjøpmenn.

– Hva må Rema gjøre for å snu trenden?

– Det er vanskelig å si, men de må legge en ny strategi for å demme opp for Coop Extra og Kiwi. Coop Extra-sjef Christian Hoel er meget offensiv og har skapt en Extra-kultur som gir intern jubel. Og det var ikke mange som levnet Jan Paul Bjerkøy store muligheter da han måtte overta etter den suksessfulle Per Erik Burud, etter hans død. I dag har Bjerkøy bevist at han er meget dyktig.

– Er det forbrukerne som går tapende ut?

– Vi har i dag en god og beinhard konkurranse mellom tre aktører i lavprismarkedet og flere andre aktører i de andre butikksegmentene. Skulle Rema tape i årene fremover og forsvinne, ja da blir forbrukerne taperne. Men er Reitan villig til å bruke noen av sine milliarder på en ny satsing på Rema, så tror jeg det er mulig for dem å snu trenden.

Fått med deg denne? Roger har kjøpt 1600 liter Mack-øl i Reitan-protest

Peker også på Ole Robert Reitan



Redaktør Are Knudsen i Dagligvarehandelen.no er enig med Gisholt.

– Jeg deler langt på vei analysen til Gisholt. Selvfølgelig er det Ole Robert Reitan som er ansvarlig for problemene Rema 1000 er inne i: Strategien er ikke lagt uten at toppledelsen er enig, sier Knudsen.

Her er markedsandelene som ble lagt frem tirsdag (saken fortsetter under tabellen):

– Jeg deler også vurderingen av utfordringene. Å være tapende part mellom tre aktører, er dødens posisjon. Du skal være usedvanlig dyktig og ha penger å satse for å vinne en slik kamp. Penger har de, og jeg tror bestevenns-strategien er god. Problemet er at den ble katastrofalt kommunisert, sier Knudsen.

Borte vekk: Disse varene forsvinner fra Rema

– Rema må senke listen



Han sier utfordringen er økningen i antall butikker som Rema legger opp til.

– Det er nok nødvendig, men kjedene har i mange år jaktet de beste stedene: De er allerede opptatt. Du er avhengig av meget god beliggenhet for å øke omsetningen. Jeg er redd for at Rema må senke listen og velge en del nye butikksteder som ikke er optimale, rett og slett fordi det er få gode beliggenheter i markedet og konkurransen om dem er knallhard.

Husker du denne? Her bryter Rema loven 1. pinsedag

– Tror de kan klare det



Dagligvare-analytiker Geir Myklebust i rådgivningsselskapet Balanza sier også at Rema sliter, men tror de kan snu det.

– Rema er i en vanskelig situasjon, det er ingen tvil om det. De må jobbe for å snu det, men jeg tror de kan klare det, fordi de har en del muligheter, sier Myklebust:

– Bestevennstrategien var de uheldige med å kommunisere, men utgangspunktet det alle kjeder holder på med: Bestevenner får beste tilbud. Rema er også flinke til å finne spennende produkter fra mindre leverandører. Men jeg tror de skal gå tilbake til det enkle, sier han:

– Det må være enkelt og greit å handle der, og ikke så mye styr med apper og teknologi for å handle dagligvarer. En annen utfordring er at når man seiler i motvind, så blir det ekstra vanskelig å basere seg på franchise-kjøpmenn, som raskt kjenner det på lommeboken når det butter.

Ekspert: – Reitan-familien tåler å tape penger en stund. Men det gjør jo ikke kjøpmennene

Remas svar

Reitan lar direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000, Mette Fossum, svare i en mail til VG, på uttalelsene til Gisholt og Knudsen.

– Rema 1000 har gitt norske forbrukere lavere pris på matvarer gjennom de siste førti årene. Vi er vant til å tenke nytt og gjøre nødvendige omstillinger. Det kan av og til være utfordrende i korte perioder, men også denne gangen vil det komme kundene våre til gode gjennom lavere matvarepriser, sier Fossum før hun angriper Gisholt:

– Det at Odd Gisholt nok en gang kommer med misvisende påstander og angrep mot Rema 1000 føyer seg inn i et mangeårig mønster. Han har gjennom svært lang tid vært negativ til Rema 1000. Mange har derfor påpekt at Gisholt har gjort seg til talsperson for Norgesgruppen og Kiwi.