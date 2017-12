Stavanger KrF vil pålegge skoler å tilby skolegudstjeneste

Onsdag fremmer KrF forslag om at alle skoler i Stavanger må tilby sine elever skolegudstjeneste før jul. Unødvendig tvang, mener Human-Etisk forbund

I Stavanger tilbyr fem av 41 skoler ikke skolegudstjeneste før jul. Det vil KrF, med Senterpartiet og Høyre i ryggen, gjøre noe med, skriver Stavanger Aftenblad.

KrFs Anne Kristin Vik Bruns sier til avisa at hun mener alle burde få oppleve julegudstjeneste.

–Min hensikt er at det skal være likt ved alle skoler. For å sikre at alle elever får tilbudet. Vi bor i et land med kristen kulturarv. Alle elever skal vite hvorfor vi feirer jul.

–Dette er tvang



Pressesjef for Human-Etisk forbund, Jens Brun-Pedersen, mener politikere bør holde seg for gode til å bestemme denne type ting.

– Dette forslaget innebærer tvang overfor rektorer. Det synes jeg norske politikere bør avholde seg fra. Vi mener at det ikke hører hjemme i norsk skole. Der bør man konsentrere seg om kunnskapsformidling om religioner, og overlate til foreldre å ta med barna sine til gudstjenester.

Pedersen mener at julegudstjenester er feil måte å lære elever om religion på.

– I skolen bør vi nærme oss fagene med kritisk tilnærming hva gjelder kunnskapsformidling. En gudstjeneste er en religiøs handling som foreldrene ene og alene bør bestemme hvorvidt barna deres skal være med på uten innblanding fra skolene.

–Det var flaut



Per nå er det opp til hver enkelt skole, i samråd med foreldre, å vurdere hvorvidt de skal tilby elevene skolegudstjeneste eller ikke. Bruns trekker frem bråket om julesanger på Nylund skole i Stavanger som noe som kunne vært unngått dersom skolene var mer samstemte om skolegudstjeneste overfor Stavanger Aftenblad.

–Friheten skolene har nå har jo blant annet ført til at Nylund skole to år på rad har havnet i nasjonale media på grunn av bråk om julesanger. Det var flaut. Et godt eksempel på at hvis dette skal være opp til den enkelte skole, kan det få uheldige utslag, sier hun.

Hun understreker også at det fremdeles er snakk om en valgfri ordning for hver enkelt elev.

–De som ikke vil delta på skolegudstjenesten kan si nei. Det går også an å lage alternative opplegg til de som ikke vil delta.

Ikke flertall

Stavanger Aftenblad har vært i kontakt med politikere fra Venstre, Frp, Ap og Rødt, som til sammen har flertall i kommunalstyret. Ingen av partiene vil stemme for KrFs forslag. Altså vil ikke forslaget, som kun støttes av Høyre og Senterpartiet, bli iverksatt.

Venstrepolitiker og nestleder i oppvekststyret i Stavanger, Rune Askeland, trekker blant annet frem at politikere må være forsiktige med å bestemme over skolene.

–Vi politikere bør være forsiktig med å detaljstyre skolen. Jeg ser ingen grunn til å detaljstyre dette. Dette går helt fint, skolene har en fin avvikling av desember, sier han til Stavanger Aftenblad.

Han mener også at dette ikke er et spørsmål for kommunalstyret.

–Hvis KrF vil gjøre noe med dette, må de ta det opp i Stortinget.