Rekordmange meldinger om seksuell trakassering i 2017

– Vi må få en slutt på at enkelte menn tror det er greit å tafse på kvinner, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

Likestillings- og diskrimineringsombudet fører statistikk på antall henvendelser de får om seksuell trakassering. Selv om 2017 enda ikke er over, er det allerede et rekordår for antall saker.

Hele ni av sakene er mottatt i oktober, og ombudet forventer at det kan ende opp med at det kommer nærmere 50 henvendelser for hele 2017

Antall henvendelser om seksuell trakassering. 2007: 8 2008: 11 2009: 15 2010: 22 2011: 18 2012: 16 2013: 24 2014: 25 2015: 32 2016: 22 Hittil i 2017: 35

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm forteller at de får flest henvendelser fra arbeidslivet, men også fra utdanningsinstitusjoner.

Bjurstrøm mener #MeToo-kampanjen foreløpig er for ny til at det kan sies noe sikkert om den har hatt innvirkning på folks rapportering.

– Men vi kan se at antall henvendelser fra folk som mener de har opplevd seksuell trakassering har økt de siste ukene, sier Bjurstrøm.

Menn svarer på #metoo-kampanjen: #howiwillchange

– All form for trakassering er fullstendig uakseptabelt

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier hun blir opprørt av å lese alle enkelthistoriene som kommer fram i VG om seksuell trakassering.

– Det er svært alvorlig at et økende antall opplever seksuell trakassering på jobben, sier Hauglie.

Franske kvinner: «Henger ut grisen» etter Weinstein-avsløringene.

Holdninger om hvor grensen går oppstår ikke et vakuum den dagen man går ut i arbeidslivet, mener hun, og sier det er viktig å forebygge med holdningsarbeid tidlig i skolen.

– Selv om begge kjønn rammes, er det en klar overvekt av kvinner, og spesielt yngre kvinner. Vi må få en slutt på at enkelte menn tror det er greit å tafse på kvinner.

Hun mener også forebygging må høyere på agendaen i mange virksomheter, og at arbeidsgivere må bli flinkere til å verne sine ansatte mot trakassering.

– Det er arbeidsgiverens plikt å forebygge og hindre trakassering på arbeidsplassen. Dette ansvaret forsvinner ikke når jobben holder fest, for eksempel julebord eller sommerfest.

– All form for trakassering er fullstendig uakseptabelt, understreker hun.

Ny Hollywood-avsløring: 38 kvinner anklager regissør for sex-trakassering

Kilde: Ldo

Større bevissthet

Det er flest henvendelser er fra kvinner, forteller Bjurstrøm.

– Dessverre kommer det stort sett fra enkeltpersoner, og ikke fra de som er ansvarlige for å hindre og forebygge at slike hendelser skjer, sier hun.

Hun tror økningen i henvendelser både kan bety at det er flere tilfeller av trakassering, men også at folk har blitt mer bevisste på hvor grensa går.

– Vi har de siste to årene jobbet systematisk for å øke bevisstheten rundt seksuell trakassering som et arbeidsmiljøproblem. Men for å forhindre seksuell trakassering ønsker vi at myndighetene tar grep, sier hun.

Tusenvis av svensker protesterer: – Slutt å voldta oss, for faen!

Kun én dømt fra 2007 til 2015

Hanne Bjurstrøm etterlyser en god tjeneste for veiledning og rådgivning slik at de som opplever å bli trakassert vet hvordan de skal håndtere det.

– I tillegg trenger vi et lavtelskertilbud slik at de som er utsatt for trakassering ikke må ta saken til domstolen, sier hun.

Fått med deg? Dette er kvinnene som anklager Weinstein



KREVER ET LAVTERSKELTILBUD: Hanne Bjurstrøm mener det er nødvendig med et lavtelskertilbud, slik at ikke de som har blitt utsatt for trakassering bare har alternativet om å ta saken til domstolen. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Dersom man opplever seksuell trakassering i dag, er det slik at saken må behandles av en domstol.

Les også: Vil ha bedre tilbud til trakasseringsofre

Det er til sammen 80 innmeldte saker til Likestillings- og diskrimineringsombudet fra 2007 til 2015. Kun seks saker endte i domstolen, men bare én av sakene endte i domfellelse.

– Ombudet kan i dag ikke behandle saker om seksuell trakassering. Vi kan gi veiledning og vurdere om arbeidsgiver og utdanningsinstitusjoner har gjort nok for å forebygge og hindre seksuell trakassering, forklarer Bjurstrøm.

Hun mener også politikerne bør kalle inn relevante parter i arbeidslivet og offentlige etater til samtaler om hvordan de bedre kan beskytte sine ansatte mot seksuell trakassering innenfor rammene av HMS-arbeidet.

Mediebedriftenes Landsforening: Skal undersøke sextrakassering i norsk mediebransje