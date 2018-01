Rekordkaldt flere steder i USA: Ni personer har mistet livet i sprengkulden

Uvanlig sprengkulde har rammet store deler av USA. Det meldes om minst ni dødsfall, og det er åpnet sentre for å varme frosne innbyggere selv i sørstatene.

Meteorologene i National Weather Service melder tirsdag om en kuldebølge som dekker et område fra Sør-Texas til Canada i nord og fra Montana i vest til New England i øst.

I Indianas hovedstad Indianapolis ble det målt minus 24 grader.

– Temperaturen er ekstrem, men vi har sett det kaldere, sier meteorologen Joseph Nield i byen.

Han viser til kulderekorden på minus 38 som ble satt i 1994.

CNN skriver at det er forventet at temperaturene vil synke ytterligere utover i uken:

– Kulden er kommet for å bli, og det verste gjenstår fortsatt, uttalte CNN-meteorolog Taylor Ward mandag.

Minst ni dødsfall



I løpet av den siste uken er det registrert minst ni dødsfall som knyttes til kuldebølgen, blant annet i Missouri, Wisconsin og North Dakota.

Politiet i Sør-Dakota opplyste fredag at en dame på 83 år døde som følge av kulden etter at hun krasjet med bilen sin, ifølge nyhetsbyrået AP.

Etter uhellet skal hun ha forlatt bilen for å lette etter hjelp, men frøs i hjel.

I Chicago ble en mann tidligere denne uken funnet død i bilen sin, skriver CBS Chicago.

I Washington D.C oppfordrer ordføreren Muriel Bowser folk til å kontakte nødetatene om man ser personer som fryser utendørs:

Fryser i hjel



I Milwaukee er to personer døde som følge av kulden, ifølge den lokale avisen Milwaukee Journal sentinel.

En hjemløs mann ble tidligere i uken funnet død utenfor et hus i Charleston i West Virginia, og en annen mann ble funnet død utenfor en kirke i Detroit. Ifølge lokalt politi skal han ha frosset i hjel, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Det meldes også om minusgrader i flere av sørstatene, og store deler av Lousiana, Mississippi og Alabama er omfattet. I den sistnevnte delstaten er det målt minus 13 ved Cullman og minus 7 i Mobile.

Frykter for avlinger



Ifølge lokale medier holdt offentlige skoler i Indianapolis og Cincinnati stengt tirsdag,

– De kalde temperaturene kan i verste fall ødelegge avlinger av sitrusfrukt, paprika og jordbær. Jo lenger sør, jo mindre tolerant for kulde er avlingene, sier talsmann for jordbruksdepartementet i Florida Aaron Keller til CNN.

Meteorologene advarer nå om at et uvær som er ventet å ramme USAs østkyst senere i uken, kan føre med seg snø og is.

