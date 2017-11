Bane Nor bekrefter til VG at et nordgående godstog traff en stor flokk med reinsdyr på Kvalforsbrua lørdag ettermiddag.

Sent lørdag ettermiddag kjørte et godstog inn i en flokk reinsdyr nær Kvalfors sør for Mosjøen, melder Helgelendingen. Denne kollisjonen tok livet av flest dyr, men både på torsdag og fredag skjedde det samme.

– Vi har det helt for jævlig, det er ikke noe mer å si enn det. Vi har mistet 95 dyr på tre døgn, sier en fortvilet reineier Ole Henrik Kappfjell til VG søndag ettermiddag.

Dag Svinsås i Bane NOR forklarer at de ikke har nøyaktige tall ennå, men bekrefter at 95 dyr høres riktig ut. Han bekrefter til VG at påkjørselen fant sted lørdag ettermiddag.

– Det eneste jeg har fått høre er at det skjedde på Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen, og at det var flere enn 50 dyr, sier Svinsås til VG.

– En alvorlig dyrevernssak

Det var et nordgående godstog som traff dyrene i den verste ulykken på lørdag.

– Helt forferdelig. En alvorlig dyrevernssak, sier Carola Karl Urvik i Vefsn kommunestyre til Helgelendingen.

Til VG forteller Urvik, som bor like ved jernbanelinjen, at det ikke er første gang reinsdyr blir påkjørt ved den samme strekningen:

– Jeg fikk melding fra reineiere om dette i går kveld, og de var helt fortvilet. Jernbanestrekningen er ikke godt nok sikret her, og jeg mener vi må få til et politisk møte så det kan bli satt opp et gjerde, sier hun.

Varslet Bane Nor



Hun sier at terrenget rundt sporet er vanskelig:

– Slik jeg forstår det var det en svikt i systemet i går. Reineiere skal slik jeg har skjønt det forsøkt å varsle lokfører om at det var dyr på sporet, uten å komme igjennom. Bane Nor skal nå undersøke hva som skjedde, slik jeg forsto det, sier hun.

Ifølge Urvik er det reineierne selv som nå jobber med å frakte de døde dyrene bort fra området.

NRK Nordland skriver også at en reineier skal ha forsøkt å kontakte Bane Nor om at dyrene oppholdt seg langs sporet. Reineier Ole Henrik Kappfjell sier til NRK at han ble forsikret om at de skulle kjøre sakte forbi strekningen:

– Dette er helt meningsløst. Det er et psykisk mareritt vi opplever nå, sier han til NRK Nordland.

Områdedirektør for område nord, Thor Brækkan, sier at de ble varslet og at meldingen ble lagt inn i systemet, men at meldingen aldri nådde frem til toget på grunn av en teknisk svikt. Han beklager dette.

– Det er flere tog som har kjørt, og tatt med seg dyr. Nå har vi redusert hastighet på denne strekningen, sier han til VG.

VG har vært i kontakt med operasjonsleder i Nordland politidistrikt som søndag sier de ikke er kjent med en hendelse av slikt omfang.