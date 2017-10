Raymond Johansen vil ha krisepakker for forskjells-Oslo

Oslos byrådsleder mener situasjonen i flere Oslo-bydeler er sammenlignbar med Vestlandet under oljekrisen, og at vi er for besatt av muslimer til å ta tak i de reelle problemene.

Forholdene lengst øst i hovedstaden har vært et tema lenge, men fikk fornyet oppmerksomhet etter en kraftig økningen av vold, trusler og politianmeldelser av unge de siste årene.

I slutten av september ble det slått alarm på Stovner videregående skole, og rektor Terje Wold sa han ikke kunne garantere elevene og de ansattes trygghet. Skolen ligger i Oslos nest fattigste bydel.

Sammen med Grorud, Alna, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo preges områdene også av problemer som, sammenlignet med volden, blir mindre synlige. Kontrasten til de velstående bydelene i vest er likevel grell. I Oslo øst lever de kortere, har mindre utdanning, mer ungdomskriminalitet, og bor trangere.

Når det kommer til inntekt er det særlig store forskjeller. Gjennomsnittsinntekten til postnummeret 0985, der Stovner videregående ligger, er rett under 120.000 i 2016.

Et drøyt kvarters kjøretur unna, rundt Trosterudveien på mer fasjonable Ris, er inntekten i gjennomsnitt 927.000 samme år.

Krever krisepakke



ADVARER: Raymond Johansen (Ap) mener det fort kan bli verre i de fattigste bydelene i Oslo, men er ikke enig i Listhaugs medisin mot «svenske tilstander». Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ønsker seg større, målrettede tiltak til for å bøte på ulikheten.

– Det var et kjempefokus på ledighet på Vestlandet da oljekrisa kom. Krisepakkene var helt riktig medisin, men når vi nevner vi at vi har like høy arbeidsledighet i tre av bydelene i Oslo får vi ikke noe respons. Det er selvsagt snakk om andre virkemidler for å få disse ut i jobb enn oljearbeidere, men når 60 prosent av ungene på Grønland vokser opp i fattigdom burde varsellampene lyse hos flere enn oss, sier Johansen.

Han vil samarbeide med regjeringen og NAV for å få på plass tiltakspakker som passer Oslo. Stikkord er bedre integrering og relevant arbeidstrening. Han innrømmer forslaget vil være ressurskrevende, men tror det blir billigere på sikt. Om han får responsen han ønsker seg gjenstår å se.

– Frp peker gang på gang på religion og kultur som forklaringen på disse problemene. Om det tjener dem politisk skal ikke jeg si, men bidrar i alle fall ikke til å løse problemene, sier byrådslederen.

– Besatt av å snakke om muslimer

Johansen vil relansere et begrep han mener har gått ufortjent i glemmeboka, nemlig klasseforskjeller.

– Vi som samfunn er helt besatt av å snakke om muslimer, og det gjør oss totalt blinde for de enorme sosiale forskjellene som skaper utfordringene. I stedet for å forsøke å bekjempe dem individualiserer vi problemene, og ber den enkelte ta seg sammen, sier han til VG.

Oslo har alltid vært en delt by, men de siste tiårene har bosetningsmønsteret endret seg. SSB-tall fra 2017 viste at en tredjedel av Oslos befolkning er innvandrere, eller norskfødte barn av innvandrere, og at disse i større grad er bosatt i øst. I noen bydeler utgjør de over halvparten.

– Da diskuterer vi plutselig etnisitet, integrering og kultur, i stedet for klasseforskjellene som fortsatt er der, sier Johansen.

Listhaug ikke imponert

Innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug har liten tro på Johansens forslag, og er heller ikke enig i hans analyse av Oslos utfordringer.

– Dette er ikke noe vi kan bevilge oss vekk fra. Er det ett område som det har blitt satset mye penger på, så er det Oslo øst. Vi må utfordre den kulturen som fører til at bare litt over tretti prosent av afrikanske kvinner er i arbeid, og at så mange blir passive mottagere av offentlige ytelser. Dette skaper en passivisering og bidrar ikke til god integrering. Altfor mange innvandrerbarn vokser opp i lavinntektsfamilier. Dermed skaper høy innvandring økte forskjeller i samfunnet, sier Listhaug til VG.

Hun mener vi må se på grep som bosetting av flyktninger, utdanning, introduksjonsprogrammet, norskopplæringen og hvordan det kan stilles mer og bedre krav slik at personer lærer norsk og kommer i arbeid.

– Vi må gjøre det vi kan for å legge til rette for gode muligheter for alle men til syvende og sist er det innvandreren selv som må yte en stor innsats for å bli integrert, sier hun.

Enige om noe

At noen skal være besatt av muslimer kjenner ikke statsråden seg igjen i.

– Jeg er opptatt av å diskutere de reelle problemene i integreringen, og ikke islam som religion. Når vi ser at enkelte innvandrergrupper klarer seg veldig fint mens andre gjør det veldig dårlig, må vi tørre å diskutere hvorfor det er så store forskjeller, sier Listhaug.

En ting gir hun Raymond Johansen rett i: Det er meget viktig å ta tak i utfordringene nå.

Som byrådsleder og livslang beboer i Groruddalen har han Johansen hørt skrekkhistorier om utviklingen de siste årene:

– Folk forteller om svarte BMW’er som kjører rett inn i skolegården og rekrutterer unger på tolv-tretten år til narkosalg. Sånn kan vi ikke ha det. Vi vet hva som står på spill. Vi har sett hvordan det går andre steder i Europa, og dit skal ikke Oslo, sier han.