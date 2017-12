«Årets Bodøværing» hetses grovt

Sumaya Jirde Ali (19) ble stemt frem av lokalavisens lesere. Reaksjonene preges av hets og rasisme.

«Jeg synes egentlig dette er krenkende,over for oss Etnisk Norske att en Somalier blir hedret som mer ekte Norsk Bodøværing .Dette er rett og slett nedverdigende. Hva pokker er det for noen fjols som har funne på dette Skammelig».

«Bare til aa spy av! BODOVARING FRA AFRIKA?»



Kommentarene er to av mange eksempler på reaksjonene etter at Sumaya Jirde Ali ble stemt frem som «Årets Bodøværing» av avisen Bodø Nus lesere.

Ali kom til Norge som seksåring, og har bodd i Bodø siden. Det siste året har hun skrevet flere kronikker, og vært i debatt med Sylvi Listhaug på NRK.

Sumaya Jirde Ali: Kaos og krig herjet, men vi tok risikoen for kjærlighet

I en tekstmelding til VG skriver Ali selv at hetsen preger henne.

– Jeg opplever det som overveldende mye, og det er tungt. Man står i det alene, liksom, selv om man har et støtteapparat, og nære og støttende følgere rundt seg, så er man til syvende og sist alene med hetsen. Jeg klarer ikke å la være å lese det, det er også et problem. Leser jeg ikke, så går jeg rundt og er uvitende, og det gjør meg paranoid. Men så blir jeg paranoid og redd når jeg, leser også, skriver Ali.

Likevel har hun ikke tenkt å gi seg med å delta i samfunnsdebatten.

– Selvsagt skal jeg fortsette! Må bare ta pauser og sånt. Hvile. Puste., skriver hun.

Samtidig håper hun at hun ikke blir alene med sin rolle i samfunnsdebatten.

– Det er viktig at flere ungdommer med minoritetsbakgrunn taler og tar plass i det offentlige ordskiftet. Det er kanskje den beste medisinen mot den negative stormen mot enkeltindividene. Jeg er ikke den eneste som tar plass, sier hun.

Juryleder i Årets Bodøværing og redaktør i Bodø Nu, Markus André Jensen, mener tittelen er fullt fortjent.

– Sumaya er en utrolig viktig stemme for veldig mange unge kvinner, som tidligere har slitt med å finne forbilder som taler deres sak. Hun har gått i bresjen for en utvikling der unge, muslimske kvinner i større og større grad tør å delta i samfunnsdebatten. Og hun er en utmerket representant for Bodø, slår han fast overfor sin egen avis.