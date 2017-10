Veslemannen beveger seg 15 centimeter i døgnet: – Aldri hatt så stor bevegelse før

RAUMA (VG) Veslemannen beveger seg 15 centimeter i døgnet, og farten øker.

Det opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på en pressekonferanse klokken 15.30 fredag.

– Vi har selvfølgelig ikke oppnådd det vi hadde håpet på. Sånn sett er vi litt skuffet over at vi ikke har fått bukt med det, sier seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikra.

Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen, og det er kun her at NVE har sett større bevegelser.

Blikra legger til at de kommer til å fortsette med vanntilførselen utover kvelden.

– Frem til klokken seks i dag tidlig har vi tilført omkring 75.000 liter vann. Raskt etterpå så vi relativt store bevegelser, sier seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikra, fredag morgen.

På spørsmål fra VG svarer Blikra at vi aldri har sett så store bevegelser i fjellmassivet – og at farten øker.



– Det er ganske markante økninger fra tre-fire-tiden i natt, og nå har vi godt over 10 centimeter i døgnet, sier han, og legger til at det er svært vanskelig å si hvor mye fjellet tåler av bevegelse.

– Når faller Mannen? Tør dere å si noe om det?

– Nei, vi gjør ikke det. Vi håper jo at vi klarer å få ned en del sånn at vi kan løse et stort problem for beboerne der nede.

«Ekstrem fare»



Det var klokken 00.40 natt til fredag at NVE begynte å pumpe vann ned i det ustabile fjellpartiet i håp om å utløse ras. Fredag morgen fortsetter NVE å tilføre 5.400 liter per time.

Torsdag kveld ble farenivået for ras hevet til rødt, altså «ekstrem fare». Så høyt har farenivået bare vært tre ganger tidligere, en gang i 2014, en i 2015 og en i 2016.

Grunnen til at NVE ikke ønsker å vannbombe fjellet, er de uforutsette konsekvensene som kan dukke opp. Det finnes ingen erfaring med vannbombing av utrygge fjell, ifølge NVE.

– Muligheten større enn noen gang

Til VG sier ordfører Lars Olav Hustad i Rauma kommune at evakueringen har gått problemfritt.

Fakta om fjellpartiet Mannen * Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal, 44 kilometer sørøst for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes.



* Mannen er en del av det 3 kilometer lange Børa-Mannen-komplekset.



* Veslemannen utgjør en mindre del av det ustabile fjellpartiet. Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høyt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter.



* Fjellet er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009.



(Kilde: NTB)

– De som bor der oppe er veldig rolige og samtidig klare på at de ønsker at nå må raset komme, sier han.

– Så dere krysser fingrene alle sammen?

– Vi krysser fingrene, men ettersom dette er fjerde gangen, er vi relativt avslappede. Vi får la naturen gå sin gang, men det nye nå er at vi også tilfører vann i tillegg til det naturlige regnet som kommer.

– Muligheten for et skred er større enn noen gang, får vi vel tro, men om det skjer nå, det tør vi ikke å si ennå, sier ordføreren.

Til sammen elleve personer ble evakuert fra området torsdag kveld. Innbyggerne ble varslet like før klokken 22 torsdag kveld.

Togstrekningen mellom Dombås og Åndalsnes er også stengt for trafikk på grunn av rasfaren, opplyser Bane Nor på sine nettsider.

Hvor lenge Raumabanen vil være stengt, er uvisst. Bane Nor oppfordrer reisende til å følge med på nettsidene eller på skjermer på stasjonen.