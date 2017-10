Sjefsgeolog Lars Harald Blikra er på fornavn med de elleve han stadig må evakuere, og må stadig forklare hvorfor man ikke bare sprenger det ustabile fjellpartiet med jagerfly.

– Det tilsvarer fem milimeter nedbør, svarer Lars Harald Blikra til en reporter som lurer på hvor mye vann som egentlig pumpes ned i de ustabile fjellmassene Veslemannen.

Blikra er sjefsgeolog i Norges vassdrags- og energidirektorat, og før han dras videre til neste intervju må han snu seg tilbake til journalisten og sørge for at alt blir riktig.

– I timen altså. Teoretisk sett. Det er ikke en nøyaktig beregning!

Han har blitt intervjuet utallige ganger etter at deler av fjellet Mannen begynte å skyte fart, og truet flere hus i Rauma kommune med ras i 2014. I midten av oktober vurderte NVE igjen at rasfaren var ekstrem, og de som bor under fjellet ble evakuert igjen.

Skulle vært tydeligere

I 2014 var det neppe mulig å forutse hvor stor interessen skulle bli for skjebnen til et fjell, noen hus og de elleve som bor der. Blikra selv tar på seg litt av skylden for sirkuset som settes i gang hvert år når høstregnet setter fjellet i bevegelse.

– Vi omtalte det bare som Mannen det første året, og da fikk mange inntrykk av at det var hele det store fjellet som skulle rase, ta med seg vei og jernbane og demme opp elven. Det er det altså ikke. Året etter bestemte vi at vi skulle kalle det Veslemannen, men det henger fortsatt igjen, så vi skulle kanskje vært enda tydeligere.

I beste fall vil ikke raset bli mer spektakulært enn at de opp mot 180.000 kubikkmeterne stein stopper ved foten av fjellet, uten å treffe hus. At raset faktisk kommer er det ingen tvil om. Når tør ingen si noe om, ettersom alle spådommer hittil er gjort til skamme.

For fire år siden var det på et tidspunkt bare snakk om timer, ifølge Blikra.

– All kunnskap vi hadde da tilsa at det skulle rase den natten. All kunnskap vi har nå tilsier at vi ikke kan si noe sikkert om når raset faktisk kommer, forklarer han.

Må ha tillit

Veslemannen er altså overraskende motstandsdyktig. De øverste, mest ustabile delene har beveget seg over fire meter de siste årene. Hele 70 centimeter siste uke. Ettersom det er farlig å jobbe på fjellet, har ikke NVE kunnet bore til kjernen for å undersøke hva det er laget av. De har vært avhengig av at fjellet beveger seg for å få kunnskap.

Selv om man nå vet at fjellet tåler mer enn man trodde, har det også satt opp farten. Da tar man ingen sjanser og evakuerer. Det har man gjort fem ganger på fire år.

Sjefsgeolog Blikra er smertelig klar over at arbeidet til NVE får konsekvenser, og derfor er han opptatt av at å holde kontakten med de som bor under fjellet. Han er på fornavn med de elleve han har fått evakuert fra hjemmene sine med jevne mellomrom.

– Det handler om tillit. Vi er fullstendig avhengige av at de forstår hva det er vi driver med der oppe, og stoler på vurderingene våre, sier han.

Uholdbart

Etter et vanvittig mediekjør de første årene har de elleve evakuerte bestemt at det er ordfører Lars Olav Hustad som tar seg av kontakten utad. Han sier til VG at de er blitt relativt vant til det nå.

– Men det er klart situasjonen er uholdbar for dem, sier han.

Dersom fjellpartiet stabiliserer seg igjen kan det bli et år til neste gang. I mellomtiden må kommunen vurdere andre løsninger for de som bor der, sier ordføreren, som nevner Olje- og energidepartementet, og Justis- og beredskap som naturlige samtalepartnere.

I år forsøkte NVE seg også med en ny, eksperimentell metode. Nemlig å pumpe vann ned i fjellet, i håp om å utløse skredet. Metoden har gitt utslag på farten, men samtidig er det kaldere på fjellet, og når nedbøren kommer som snø blir den kunstige vanntilførselen for liten for å knekke Veslemannen. Slik var situasjonen tirsdag kveld, og NVE avsluttet derfor vanntilførselen. De holder en pressekonferanse om siste nytt onsdag klokken 09.

Rare forslag

At man ikke prøver sterkere lut er det mange som undrer seg over. Tirsdag tilbød rikskjendisen og skytebasen Lothepus, sin assistanse.

– Det er bare å bruke nok sprengstoff, sa han til VG.

Det er mange grunner til at NVE ikke går hardere til verks med Veslemannen. Blikra innrømmer det er vanskelig å forklare hvorfor man ikke bare sprenger hele fjellet.

– Jeg har fått noen rare forslag etterhvert, sier han.

De inkluderer blant annet vannbombing, forsvarets jagerfly og bruk av dynamitt. De to førstnevnte regnes som lite virkningsfulle, og sistnevnte er praktisk vanskelig i tillegg til at det både kan forsterke skredet og destabilisere fjellet bak.

– Ideelt sett skulle vi svart skikkelig til alle som skriver til oss, men når vi er her oppe går det litt i ett, sier Blikra.

