Har hevet farenivået på fjellet Mannen til «ekstrem» fare

NVE varsler at farenivået for fjellpartiet Veslemannen er hevet til rødt – for «ekstrem fare». De kan prøve å få fjellet til å rase i natt.

Veslemannen er mellom 1100 og 1200 meter høyt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter. Nå er det ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ekstrem fare for ras.

Så høyt har farenivået bare vært tre ganger tidligere, en gang i 2014, en i 2015 og en i 2016. NVE skal sende vann over Mannen for å utløse hele eller deler av fjellpartiet Veslemannen. Det er allerede lagret 38.000 liter vann i tanker på toppen av platået over Veslemannen.

– Ved hjelp av tanker og slanger er planen å få mer av vannet i fjellet i tillegg til nedbøren, for å få fjellet til å rase, sier Rauma-ordfører Lars Olav Hustad til VG.

Ifølge Romsdals Budstikke startet pumpingen av vann like før klokken 00.30. Det er uklart hvor stor effekt dette vil ha og hvor lenge det vil ta før fjellet eventuelt vil rase. VG har ikke lyktes i å få tak i NVE, men politiet sier følgende:

– Vi fikk beskjed om at de skulle starte så snart området var klarert, og det ble det klokken 00.15, sier operasjonsleder John Bratland

Bane Nor har besluttet å stenge for all trafikk på Raumabanen på ubestemt tid, og til sammen elleve personer er evakuert fra området. Innbyggerne ble varslet like før klokken 22 torsdag kveld.

– Det er selvsagt alltid slitsomt å flytte midt på kvelden, men de har vært forberedt og vi har hatt en god dialog med dem siden farenivået ble hevet til oransje denne uken, sier ordføreren til VG.

Skal prøve å få fjellet til å rase

Torsdag kveld sa seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE at de skal starte med ras-forsøkene når evakueringen er ferdig – altså allerede i natt.

Yr har et anslag på inntil 20 mm nedbør fra midnatt til klokken seks fredag morgen, mens Storm.no har et anslag på fra 10 mm til over 28 mm i samme tidsrom.

– Vi kan starte rimelig fort etter at politiet har sjekket området. Vi kan ikke annet enn å følge med, effekten av vanningen er usikker, sier NVE-sjefen til VG.

På dette bildet kan du se hvordan de har planlagt å få fjellet til å rase. Vannet pumpes 300 høydemeter opp fra Bjørtjønna – og fra hver tank går en separat vannslange ned i sprekker i Veslemannen.



VANN VED MANNEN: I dette området er vannsystemet etablert som forsøksvis skal fremskynde ras fra Mannen. Til høyre: Nedsenking av vannpumpe i fjellvannet som blir kilden til vannsystemet. Foto: NVE

HER PUMPES VANNET: Vannet pumpes 200 høydemeter opp og inn i sprekker i Veslemannen. Foto: NVE

Store bevegelser i fjellet

NVE har ventet på at bevegelsene i fjellet er store, og at det regner samtidig. Nå har det skjedd – og dermed kan de prøve vann-testen.

Veslemannen beveger seg mest på slutten av sommeren og på høsten, når overflaten har tint og snøen i området har smeltet. Torsdag kveld har NVE registrert bevegelse på opptil fire cm i døgnet.

– Nedbøren de siste dagene har gitt økt bevegelse i den mest aktive delen av fjellpartiet Veslemannen. Bevegelsene var onsdag kveld kl. 22 over 42 mm/døgn, noe som tilsier rødt farenivå, skriver Blikra i NVE i en pressemelding.

Verste scenario: Hele fjellmassivet raser ut



Pensjonist Terje Alnes (69) i Åndalsnes håper at familiens gårdsbruk og sommersted ikke blir berørt om Veslemannen skal rase ut:

– Mest sannsynlig vil fjellmassene bare legge seg ved foten av fjellet. Jeg tar det med ro. Nå har jeg levd her i Romsdalen i snart 70 år, så jeg er vant til dette.

Gården hans fungerer som felles landsted for fire familier, og de 28 målene leies ut til beite for et nabobruk. Det er ikke dyr der, sier han.

– Verste scenario ved Mannen er jo at hele fjellmassivet skal rase ut og sperre dalen. Da vil vi få en oppdemming av vannmasser og mulig senere dambrudd som kan rasere hele Romsdalen nedover.



Terje Alnes (68) har gårdsbruk under Mannen. Foto: Odin Jæger , VG

– Holder det dere våkne om natten?

– Nei. Vi sover. Husk at inntil for ti år siden visste vi ingenting om dette, først da fikk vi målere som registrerte bevegelsene i fjellet. Vi bare levde med det i uvisse, sier han.