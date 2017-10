Farenivået på Veslemannen hevet til rødt igjen: Evakuerer beboere

NVE opplyser på sine hjemmesider at de hever farenivået på Veslemannen til rødt, som innebærer «ekstrem» rasfare. Det siste døgnet har deler av fjellet beveget seg nesten ni centimeter.

Det melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) søndag morgen. Økningen i farenvå, fra oransje til rødt, gjøres på bakgrunn av økte bevegelser i fjellpartiet og varsel om mildvær og regn.

Denne gangen vil det ikke bli satt i gang vanntiltak på fjellet siden sterk vind gjør det umulig å fly helikopter i fjellområdet, opplyser NVE.

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, bekrefter overfor VG at de fastboende må forlate området under fjellet for femte gang, nøyaktig en uke etter at de flyttet hjem etter forrige ekstrem-varsel.

Forrige gang: NVE pumpet vann ned i fjellet

Det er elleve personer i til sammen fire husstander som nå må forlate området under det ustabile fjellområdet.

– Det er selvsagt svært beklagelig, men vi kan ikke ta noen sjanser med beboernes sikkerhet. Jeg vil få skryte litt av menneskene som bor under Mannen. Dette er en stor belastning for dem både psykisk og fysisk, men de har utvist en stor forståelse for situasjonen, sier Hustad.

Hastemøte

Fylkesmannen har kalt inn til et hastemøte over telefon klokken 12 der NVE, politiet, BaneNor, kommunen og Vegvesenet vil delta.

– Vi følger situasjonen og har tatt dialog med NVE gjennom dagen.

Politiet deltar i evakueringsarbeidet.

– Vi har sendt mannskap til stedet for å se til at evakueringen som kommunen har satt i gang, går i orden. I tillegg har politimesteren gitt ordre om oppholdsforbud i området under Mannen, sier operasjonsleder Tove Anita Asp i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

Pressevakt i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, opplyser at de på fredag bestemte seg for å innstille Raumabanen, som går fra Åndalsnes til Dombås. Togtrafikken har vært erstattet med buss. Godstrafikken er også innstilt.

Tar ingen sjanser

Kommunikasjonsdirektør Kjetil Hillestad i NVE sier at de ønsker å gjennomføre vanntiltak, men at værforholdene forhindrer dem fra dette.

– Vi er nødt til å avvente, sier Hillestad til VG.

– Vi forstår at dette er vanskelig for folk som bor under fjellet, men bevegelsene er store, og vi kan ikke ta noen sjanser med folks sikkerhet.

– Når faller Mannen?

– Det har vi ikke noe svar på. Det kan skje raskt og det kan ta lang tid. Kunnskapen vår om hvor mye fjellet tåler, er veldig begrenset.

Mildvær og regn fører til økt bevegelse, noe Hillestad opplyser til NTB at man spesielt så i den forrige runden.

– Med en gang det ble mer regn økte hastigheten, og med en gang vi tilførte vann fra vårt anlegg, økte den. Det er også en del snø der oppe nå, så med mye regn og snøsmelting øker faren for skred, sier Hillestad.

8,7 centimeter

På torsdag denne uken ble det meldt oransje farenivå for Veslemannen basert på værvarsel om regn og mildvær.

Bevegelsene i øvre del av fjellpartiet økte fra fredag ettermiddag og har økt ytterligere natt til i dag.

Ifølge NVE er det i løpet av det siste døgnet registrert bevegelser på 8,7 centimeter ved målepunkt i øvre delen av fjellet, og tilsvarende 30,8 centimeter den siste uken. Siste døgnet er bevegelsene i nedre del av fjellpartiet også økt.

Ved forrige ekstremvarsel bevegde fjellet seg 15 cm i døgnet.

Økning i hastigheten nå skyldes både snøsmelting og regn. Det er varslet mildt og regn i dag, men med usikre nedbørsmengder

Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen i Møre og Romsdal. I forrige uke forsøkte NVE å fremprovosere et ras ved å pøse på med vann, men det lyktes ikke.