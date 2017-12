Ras isolerer bygd i Finnmark: Får ikke feiret jul med familien

Den eneste veien inn og ut av bygda er stengt av steinras. Dermed må 200 fastboende i havgapet belage seg på en jul i isolasjon.

– Bilen står i garasjen fullpakket med julegaver til barna, som vi egentlig skulle kjørt av gårde med. Men nå må vi være her. Vi har ikke gjort noen juleforberedelser i huset, så vi har hverken juletre eller pynt, sier Tor Oskar Andreassen.

Julekvelden blir ikke helt som planlagt for Tor Oskar og kona Britt Andreassen. Egentlig skulle de vært i Tromsø nå og feiret jul med barn, barnebarn og oldebarn.

Men natt til torsdag 21. desember gikk det et steinras ved Falkebergtunnelen i Hasvik i Finnmark. Raset sperrer den eneste veien inn til bygda, og kommunen har satt krisestab.

RASFAST: Tor Oskar Andreassen og kona Britt Andreassen. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto: Privat





– Jeg har bodd her på øya hele mitt liv, og så galt som det er nå, er tiden skrudd tilbake til 70-tallet. Men vi har fått mat og har tak over hodet, så vi har det vi trenger, sier Andreassen.

Les også: Uværet Birk isolerer også på Vestlandet

Veien stengt gjennom julehelgen

Det bor omkring 200 fastboende på Sørvær. Veien knytter sammen de to tettstedene Sørvær og Hasvik, og veien vil være stengt frem til 25. desember. Da blir det gjort en ny vurdering om åpning, ifølge Statens Vegvesen.

Ole-Gunnar Rasmussen har og fotografert raset ved tunnelen.

– Raset har gått over omtrent hundre meter av veien, men det er to mil vei som er stengt. Et lite sted som heter Breivik, som ligger mellom raset og bommen, er dermed helt isolert, sier han.

STENGT: Slik ser raset ut ved Falkebergtunnelen i Hasvik kommune. Foto: Ole-Gunnar Rasmussen

Sparsommelig med mat

70 år gamle Valter Jensen på Sørvær skulle også reist til familien i Tromsø, men han og kona fikk ikke reist.

– Det begynte å bli tomt i butikken, men vi er vant til å klare oss uten mat, og vi har jo fryseboks. I dag kom heldigvis hurtigbåten med proviant og post, som vi ikke har fått siden onsdag. Så nå har vi fersk melk i butikken i hvert fall, sier Jensen.

Han forteller også at strømmen var helt borte i perioder forrige uke. Da da var bygda uten telefon, internett og radio.

– Det er kanskje det verste. Helt uten forbindelse med omverdenen, sier Jensen.

(saken fortsetter under bildet)

Ordfører: - Vi gjør det vi kan

Eva D. Husby, ordfører i Hasvik kommune, sier til VG at kommunen er i kriseberedskap.

UVENTET JUL: Sørvær i Finnmark ligger isolert på grunn av steinras. Kommunen har satt inn hurtigbåt med mat, post og transport. Foto: Terje Mortensen, VG

– Vi har sikret at de pleietrengende har medisiner og personell som kan ivareta dem. I dag lille julaften klokken 11 gikk det hurtigbåt fra Hasvik til Sørvær med julemat, julepost og julegjestene. Og de som skulle dra fra Sørvær har dratt.

Det bor mange eldre på øya, og Husby mener det viktigste er at leger og AMK er orientert om situasjonen.

– Så de er forberedt på at det må sendes helikopter om noe skulle skje. Og i tilfelle brann har vi sikret at brannstyrken er tilstede. I krisetilfelle settes folk inn med redningsskøyta, sier Husby.

– Jeg synes det er trist at folk ikke får den julefeiringen de hadde tenkt. Det er beklagelig, men vi bor her vi bor og og situasjonen er akutt. Men oppi det hele er jeg også glad for at ingen menneskeliv som har gått tapt, avslutter ordføreren.