13- og 14-åring i avhør etter væpnet ran i Lillestrøm

De to guttene, som er mistenkt for å stå bak et ransforsøk i Lillestrøm, har vært i avhør hos politiet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det var torsdag kveld at en dagligvarebutikk ble forsøkt ranet i Kjerulfs gate i Lillestrøm. Tre personer var med på ranet, hvorav den ene skal ha vært bevæpnet med pistol.

To av de tre mistenkte har vært i avhør hos politiet i Lillestrøm fredag kveld, bekrefter forsvarsadvokat Dag Svensson til VG.

Han representerer den ene av de to guttene som har vært i avhør hos politiet.

Les også: Gullsmed ranet i Oslo

– Erkjenner de to guttene å ha vært med på ranet?

– Hva de erkjenner og ikke erkjenner ønsker jeg ikke å gå nærmere innpå nå, sier Svensson.

Han opplyser at han ikke vet om den tredje mistenkte personen er pågrepet eller ikke.

Videoovervåket område



VG har vært i kontakt med den andre guttens forsvarer, André Berven, som opplyser at han ikke ønsker å si noe til pressen.

Jourhavende jurist i Øst politidistrikt i Romerike opplyser til VG via operasjonsleder fredag kveld at politiet ikke vil uttale seg mer om saken på nåværende tidspunkt.

Har du lest? Mistenkt bankraner pågrepet

– Det er snakk om tre gjerningspersoner, og den ene skal ha hatt med seg pistol. Vi søker i området med både hund og helikopter etter dem, sa operasjonsleder Per Stenslet ved Øst politidistrikt til VG torsdag.



Politiet fikk melding om hendelsen torsdag klokken 20.40. Det var en ansatt i butikken da hendelsen skjedde, men det er ingen personskade.



– Det er videoovervåkning i området som vi går gjennom nå, la Stenslet til torsdag.