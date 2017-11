Ragnhild (44) funnet død i fryseboks: Nå klager sønnen saken inn til Riksadvokaten

For over to år siden ba Ragnhild Sandvolds sønn om at etterforskningen skulle gjenopptas. Det fikk han nei til. Nå klages saken inn til Riksadvokaten.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

For over 18 år siden - tilbake i 1999 - ble trebarnsmoren Ragnhild Kamilla Sandvold (44) funnet død i en fryseboks. Hun var da meldt savnet og ble funnet i sitt eget hjem i Søgne i Vest-Agder.

Familien var i sjokk.

Etter nesten to års etterforskning ble saken henlagt. Politiet mente det var snakk om selvdrap - at Ragnhild selv hadde satt seg i fryseboksen hvor hun døde.

FUNNET DØD: Ragnhild Sandvold ble 44 år gammel. Hun etterlot seg tre barn. Foto: PRIVAT

Sønnen Raymond Ingerseth-Sandvold, som var 21 år gammel da moren ble funnet død, har aldri klart å slå seg til ro med politiets konklusjon. Nå har han klaget statsadvokatens nei til å gjenåpne etterforskningen inn til Riksadvokaten.

– Dette er en sak hvor politiet har gjort en meget slett jobb, og jeg gir meg ikke før det ikke er mer jeg kan gjøre, sier han til VG.

Politiet: Vi kan ikke gjøre mer

– Vi er kjent med kritikken, og vi har svart på den tidligere. Vi har også kommet til samme resultat i en ny etterforskning. Så får vi se hva Riksadvokaten kommer frem til. Vi kan ikke se at det er flere etterforskningsskritt som politiet kan gjøre i den saken, sier kriminalsjef i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar, til VG.

– Statsadvokaten deler ikke denne oppfatning, sier førstestatsadvokat i Agder, Erik Erland Holmen, om påstanden om at politiets etterforskning er mangelfull.

I klagen som ble sendt inn denne uken, peker Ingerseth-Sandvold og advokat Harald Jahren på en rekke omstendigheter på åstedet og i Ragnhilds liv, samt det de mener er tydelige mangler i etterforskningen.

Rapport: Usannsynlig selvmordsmetode

• Det ble funnet en snor som var knyttet rundt Ragnhilds venstre håndledd. På snoren var det en løkke som Ingerseth-Sandvold hevder ble brukt til å binde den høyre hånden fast. På denne snoren er det funnet mannlig DNA.

• Det er ifølge sønnen og privatetterforsker Asbjørn Hansen, som i 2015 skrev en kritisk rapport om politiet etterforskning, svært usannsynlig at noen tar livet av seg ved å sette seg i en fryseboks.

• Det ble funnet en tom pappeske som stod på lokket til fryseboksen. I klagen pekes det på at det ville være tilnærmet umulig å komme seg opp i fryseboksen uten medvirkning fra andre.

• Ragnhild hadde ifølge eldstesønnen klaustrofobi, og i klagen anmerkes det at det er usannsynlig at hun ville ha valgt denne selvmordsmetoden.

• Materialet fra obduksjonen ble sendt til Rettsmedisinsk institutt, men ble tilbakekalt av politiet før det ble undersøkt og senere kastet. I klagen vises det til at man ikke kan utelukke at materialet inneholdt avgjørende bevis.

• Ragnhild skal ha hatt skader på leppen og blåmerker på kroppen.

– Det er foretatt en undersøkelse av avdøde, men funnene ønsker jeg ikke å kommentere utover at det inngår etterforskningsmaterialet.

• Sønnen så ingen tegn til at moren var suicidal.

• Flere gjenstander manglet ifølge eldstesønnen fra Ragnhilds leilighet i Søgne, blant annet lommebok, penger og adressebok.

• To dager før hun ble funnet død var det mat i fryseboksen, men dette var borte da hun ble funnet, forteller eldstesønnen.

• Den påfølgende helgen, like etter at hun ble funnet død, skulle Ragnhild på leirskole, noe hun ifølge sønnen gledet seg til.

– Vår tanke er at det er overveiende sannsynlig at det er et drap, og at det burde foretas noen ytterligere undersøkelser for å avklare dette, sier advokat Jahren til VG.

– Foretatt en totalvurdering

– Alle disse tingene er vurdert, men jeg kan ikke kommentere de enkelte bevis i media. Jeg har foretatt en totalvurdering, og slik jeg ser det er det ikke bevismessig grunnlag for å si at avdøde mistet livet ved en straffbar handling, sier statsadvokat Holmen.

Artikkelen fortsetter under bildet

18 ÅR ETTER: Raymond Ingerseth-Sandvold bor i dag i Søgne sammen med sin kone og deres to barn. Her er han avbildet i Kristiansand. Foto: PRIVAT

Nå ønsker Ingerseth-Sandvold at Riksadvokaten skal vurdere disse elementene. Riksadvokaten har ikke registrert at klagen er mottatt, som først skal behandles av Agder statsadvokatembeder.

Politiet har tidligere undersøkt fire DNA-profiler opp mot det mannlige DNA-et på snoren som var knyttet rundt Ragnhilds hånd. Dette ble de beordret av Statsadvokaten i Agder. Undersøkelsene viste at DNA-et kunne knyttes til én bestemt slektslinje. Etter at dette funnet ble klart, sa Statsadvokaten nei til at etterforskningen skulle gjenåpnes.

– Det er basert på omfattende etterforskning og mange avhør i saken. Vi har avhørt en del sentrale personer i saken for å forsøke å kartlegge hva som har skjedd. Vi har tatt en samvittighetsfull vurdering av hele saken, sier Holmen.

Ingerseth-Sandvold ønsker at DNA-et skal sendes til utlandet, blant annet Spania hvor han hevder at det er bedre metoder for å fastslå om det tilhører en konkret person.

Ragnhilds andre sønn ønsker ikke å kommentere saken.