PST: Knivstikking i Oslo etterforskes som terror

Knivstikkingen som skjedde inne i en Kiwi-butikk i Oslo etterforskes som terror.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har pågrepet en utenlandsk statsborger etter at en kvinne ble knivstukket på en Kiwi-butikk i Møllergata torsdag ettermiddag. PST etterforsker saken som terror.

– Siktede er en ung mann, russisk statsborger, og kom til Norge via Sverige på torsdag. Fredag morgen besluttet Riksadvokaten at knivstikkingen overføres til PST. Bakgrunnen for dette er opplysninger siktede kom med i avhør. Det er grunn til å etterforske om knivangrepet er terrorrelatert, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse i ettermiddag.

Det er ingen opplysninger som indikerer at det er felre personer involvert, elelr at det er planlagt flere angrep, ifølge Bjørnland.

– Vi gjør fortløpende vurderinger av sikkerheten i Oslo. PST vil vurdere om hendelsen påvirker det generelle trusselbildet i Norge, sier Bjørnland.

– Er dette det første jihadistangrepet i Norge?

– Det er meg bekjent det først knivangrep mot tilfeldig valgt offer der gjerningsmannen har tilknytning til ekstrem islamisme, svarer Bjørnland.

Terrorforsker: Spørsmål om tid

Kvinnes tilstand er kritisk og pårørende varsles. Internasjonalt har det vært flere tilfeller hvor soloterrorister har gått til angrep med kniv, og PST mener at denne modusen er lik i denne saken får VG opplyst.

– Dersom det er tilfellet var det nok et spørsmål om tid før noe ville skje. Norge er et legitimt mål for jihadister og trusselen er transnasjonal slik at angripere beveger seg på tvers av europeiske grenser. Dessuten har det vært flere terrorrelaterte hendelser knyttet til jihadisme i Norge og avvergede terrorplott, sier terrorforsker Petter Nesser ved Forsvarets Forskningsinstitutt.

Pågrepet raskt

Operasjonsleder Vidar Pedersen opplyste til VG torsdag at gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter hendelsen.

– Vi fikk god beskrivelse av gjerningspersonen og etter en kort løpetur ble gjerningspersonen pågrepet utenfor Jakob kirke, sa Pedersen.

Etter det VG får opplyst har den pågrepne mannen gitt beskjed om at han ikke ønsker å få oppnevnt en forsvarer.

– Når det gjelder å kommentere denne saken henviser vi til politiet, av taktiske hensyn. Det går etter forholdene bra med våre ansatte, og våre tanker går til de involverte i saken og særdeleshet kvinnen som ble skadet, sier sikkerhetssjef i Kiwi, Andreas Wormdahl, til VG.