Profilerte norske muslimer: Tror Islamsk Råd vil forsvinne

Flere muslimer mener IRN har endt opp med å bli noe helt annet enn den samlende organisasjonen den var ment å være.

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at det mandag ble klart at kulturminister Linda Hofstad Helleland trekker støtten til Islamsk Råd Norge, som følge av nikabdebatten.

IRN skapte debatt da de valgte å ansette nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent, en stilling de hadde fått penger til av Kulturdepartementet for å være en brobygger til storsamfunnet.

Nå spår flere muslimske samfunnsdebattanter at nikabdebatten blir spikeren i kista for Islamsk Råd Norge.

Holdt pengene tilbake i juni: Sår tvil om IRNs arbeid

– IRN har forsøkt å manipulere det norske samfunnet



Mangeårig Ap-politiker Aslam Ahsan mener IRN lenge har gjort en for dårlig jobb som en brobygger mellom muslimer og resten av Norge.

– Jeg synes det er en helt riktig beslutning av departementet. IRN hadde en egentolkning i rådets egne boble, og den boblen er ikke jeg med i, sier Ahsan.

Han forteller at han selv reagerte da ansettelsen av Leyla Hasic ble kjent.

– Det siste bidraget med nikabsaken, for så å forsvare ansettelsen med henvisning til ulike norske lover, det provoserte meg ganske kraftig. Det var et forsøk på å manipulere det norske samfunnet, og det skal ingen få lov til, sier han.

Ahsan mener nettopp ansettelsen av Leyla Hasic, som flere mener er dråpen som har fått begeret til å renne over hva gjelder oppfatningen av IRN, er blant det mest problematiske.

– Norge behøver ikke være mer muslimske enn muslimske land. Kvinner går med utslått hår og miniskjørt i muslimske land, og er representert i alle deler av samfunnet. De går ikke som klovner i samfunnet, sier Ahsan til VG.

Han mener IRN lenge har hatt en dårlig tilnærming til det norske samfunnet.

– Jeg skulle ønske de hadde gjort ting annerledes. Religiøs dialog er utfordrende, og de har ikke levd optimalt. Så har de jo også hatt et veldig konfliktfylt forhold til medlemsorganisasjonene sine, og da kommer man ikke langt. Man kan ikke bygge broer til storsamfunnet hvis man ikke greier å bygge bro i sitt eget hjem, sier han.

VG mener: Islamsk Råds tap av ansikt

– De har frastøtet seg veldig mange



Ahsan får støtte av tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Afshan Rafiq.

– Problemet til IRN er jo at de ikke har klart å bli den samlende paraplyorganisasjonen som var utgangspunktet da de ble stiftet. Jeg tror ikke det var klokt å lage så unødvendig mange konflikter som de har klart i løpet av denne perioden, sier hun.

Rafiq selv er usikker på IRNs fremtid, men er bekymret for at Norge nå mister en organisasjon som samfunnet trenger i 2017.

– I den tiden vi lever i er det å skape dialog, bygge bro og å være forsonende veldig viktig for en organisasjon som IRN. Der har de ikke vært flinke nok, og da må man ta konsekvensene av det. De skulle være et bindeledd mellom det norske og det muslimske samfunnet i Norge. Istedenfor har det vært konflikter både internt og med storsamfunnet, det har skapt unødvendig stor avstand og de har frastøtet seg veldig mange, sier Rafiq.

Hun synes det er vanskelig å forutse hva som nå vil skje med det norsk-muslimske samfunnet, men håper IRN kan bestå, med visse endringer.

– Jeg tror de bør starte med en ny leder. Det er et drastisk skritt å bare kutte støtten, som kan bety en nedleggelse av IRN, så det kunne vært fornuftig å gi IRN en ny sjanse, og se om det går. Men dette er ikke bare Mehtabs feil (generalsekretær i IRN, journ. anm.). Dette har vært et problem opp gjennom med ulike IRN-ledere. Ingen har klart å få IRN til å bli den paraplyorganisasjonen den skulle være, sier Rafiq til VG.

Flere moskeer har brutt ut: – Avgjørelser tas over hodet på oss

– Hverken Afsar eller IRN har tatt hintet



Nyvalgt visepresident på Stortinget, Abid Raja, er mer kritisk til IRNs generalsekretær, Mehtab Afsar, enn selve organisasjonen, og tror dette er slutten for IRN. Det har Afsar en stor del av ansvaret for, mener han.

– Jeg og andre har i lang tid, over flere år, sagt at han bør trekke seg. Hverken Afsar eller IRN har tatt hintet. Tvert imot har Afsar satt sin egen person over organisasjonen. Når han har mistet tilliten i det offentlige Norge, så smitter den manglende tilliten han har, over på organisasjonen. Da forsvinner også statsstøtten, sier Raja.

Han er klar på at det nå er tid for at IRN forsvinner.

– Jeg synes det er ufattelig trist. Jeg kjenner mange av de som startet opp IRN, og som jobbet hardt for at IRN skulle bli den de var. Det gjør vondt å se at det har gått slik, og dette er først og fremst en trist dag. Men det er sånn at i Norge må man ha tillit, og hvis man aktivt bidrar til å bygge ned tilliten, så kan ikke samfunnet sitte stille, sier Raja til VG.

Han håper det snart vil etableres en ny organisasjon, som kan begynne på nytt.

– Jeg håper de som har brutt ut, og de som kommer til å bryte ut,ser verdien av en paraplyorganisasjon, og jeg håper de klarer å etablere noe veldig, veldig raskt. Da er min dør vidåpen til å lytte, så får vi politikere se om vi klarer å støtte en ny organisasjon istedenfor, uten at det ligger noen lovnader i det, sier Raja.

VG har gjentatte ganger mandag forsøkt å komme i kontakt med generalsekretær i IRN, Mehtab Afsar, som ikke har besvart våre henvendelser. IRN har imidlertid varslet en pressemelding senere mandag.