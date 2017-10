Politimann skadet og flere pågrepet under motdemonstrasjon i Gjøvik

Tre personer er pågrepet etter at hundrevis lørdag samlet seg for å demonstrere mot en stand Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) hadde satt opp i Gjøvik.

SIAN hadde planlagt å ha en stand i Jernbaneparken i Gjøvik lørdag, noe som provoserte flere av innbyggerne.

Oppland Arbeiderblad skrev torsdag at det ble startet et Facebook-initiativ som tok til orde for å samle så mange som mulig for å protestere mot standen.

Ifølge NRK hadde rundt 700 motdemonstranter møtt opp ved standen lørdag, og de hadde med seg ropert og buet da SIAN forsøkte å komme til orde.

Flere skal ha trukket helt inn til scenekanten til SIAN, slik at det var vanskelig for tilhørere av organisasjonen å komme til.

Tre pågrepet

Politiet gikk til slutt mellom motdemonstrantene og standen, og etter hvert ble det høy temperatur. En politimann ble lettere skadd under en pågripelse av en motdemonstrant.

– En person fra publikum ødela installasjonen for arrangøren, vedkommende ble da fjernet av politiet. Det medførte at en folkemengde på rundt 50 personer fulgte etter politiet for å hindre politiet i å innbringe vedkommende. Det medførte også at en del av denne gjengen angrep politiet, og vi har også fått skader på minst en av tjenestemennene, sier innsatsleder i politiet, Lars Olav Stepperud, til kanalen.

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen ble minst tre motdemonstranter pågrepet og satt i arresten i forbindelse med protestdemonstrasjonen i Gjøvik.

NRK melder ved 18-tiden at to av disse er løslatt fordi de er mindreårige.