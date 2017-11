Politiets siktelse: Kulturtopp knyttes til sovevoldtekter

Flere voldtekter kulturtoppen i 40-årene er siktet for, skal ha skjedd hjemme hos ham mens ofrene har sovet.

Politiet mener mannen har begått sovevoldtekter mot flere kvinner. De har fortalt politiet at de var ruset da det skjedde.

Ifølge VGs opplysninger, skal forhold kulturtoppen er siktet for, blant annet ha skjedd i mannens egen leilighet.

AKTIV ETTERFORSKNING: Politiadvokat i Oslo politidistrikt, Hilde Strand, sier mannen er under aktiv etterforskning. Flere vitner skal avhøres fram mot nyttår. Da håper politiet å ferdigstille etterforskningen. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Oslo-mannen i 40-årene har hatt lederstillinger i ulike deler av medie- og kulturlivet, og har vært en kjent utelivsprofil gjennom en årrekke. Han nekter for å ha gjort noe straffbart.

Bakgrunn: Kulturtopp siktet for en rekke voldtekter

Ifølge VGs opplysninger knyttes hendelser til mannens bosted.

– Vi kommenterer ikke når og hvor forhold kan ha skjedd, sier politiadvokat Hilde Strand til VG.

Hun understreker at det skal gjøres flere avhør og at det er en risiko for at ytterligere medieomtale kan påvirke dem politiet skal avhøre.

– Hva med fare for bevisforspillelse, er det vurdert å begjære varetektsfengsling?

– Det var vært vurdert tvangsmidler som pågripelse og varetekt, men han har ikke vært fremstilt for varetekt, sier Strand.

– Kommer det en begjæring om det mandag?

– Nei, sier politiadvokaten.

– Har flere kommet til politiet med anmeldelser etter at VG skrev om saken?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Politiet har i det stille etterforsket saken i nærmere to år, og den siktede mannen er, ifølge VGs opplysninger, gjort kjent med fem anmeldelser fra fem ulike kvinner.

Under etterforskningen har politiet opprettet flere lignende saker mot mannen.

– Dypt ulykkelig



Mannens forsvarer, Elisabeth Myhre, kaller anklagene graverende og at hun umulig kan kommentere disse av hensyn til etterforskningen.

– Han er dypt ulykkelig over anklagene som nå rettes mot ham, sier Myhre.

Hun sier det fortsatt gjenstår viktige etterforskningsskritt.

– Og jeg frykter at vitner nå vil gis en «fasit» på hvordan kvelder skal huskes. Dette vil være særs uheldig, og kan få store konsekvenser for min klients rettssikkerhet, sier Myhre.

Mannen er tydelig på at han ikke har gjort noe straffbart. Hans forsvarer Elisabeth Myhre forteller at mannen har samarbeidet med politiet hele veien, og at han tar anklagene svært tungt.

VG har forsøkt å kontakte mannen direkte, men har ikke fått svar.