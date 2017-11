PST støtter generell bevæpning av norsk politi

Dette anbefaler bevæpningsutvalget

* Utvalgets flertall anbefaler å videreføre dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi

* Et samlet utvalg anbefaler:

* At elektrosjokkvåpen utprøves slik at patruljerende politi får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen.

* At politidistriktenes operative kapasitet styrkes ved å øke antall tilgjengelige og responderende politipatruljer.

* At politiets bruk av makt registreres systematisk. Oversikt bør offentliggjøres regelmessig og innholdet bør brukes i politiets erfaringslæring.

* Systematisk evaluering av situasjoner der politiet har brukt skytevåpen i tjeneste.

* At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk.

* At det som hovedregel skal være patruljerende politi på hovedflyplassen. Utvalgets flertall anbefaler at politiets tilgang til forhåndslagret våpen forbedres der dette er nødvendig.

* At det ved en eventuell fremtidig situasjon med behov for midlertidig bevæpning, skal praktiseres krav om bevæpningsbeslutning for det enkelte oppdrag, med de unntak som våpeninstruksen fastsetter.

* At de sentrale kriteriene for bruk av skytevåpen nedfelles i politiloven.

Kilder: NTB og Justisdepartementet