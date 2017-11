PST ønsker generell bevæpning av norsk politi

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener norsk politi bør bære våpen for å kunne stanse jihadisitiske terrorister raskere.

Dette anbefaler bevæpningsutvalget * Utvalgets flertall anbefaler å videreføre dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi * Et samlet utvalg anbefaler: * At elektrosjokkvåpen utprøves slik at patruljerende politi får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen. * At politidistriktenes operative kapasitet styrkes ved å øke antall tilgjengelige og responderende politipatruljer. * At politiets bruk av makt registreres systematisk. Oversikt bør offentliggjøres regelmessig og innholdet bør brukes i politiets erfaringslæring. * Systematisk evaluering av situasjoner der politiet har brukt skytevåpen i tjeneste. * At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk. * At det som hovedregel skal være patruljerende politi på hovedflyplassen. Utvalgets flertall anbefaler at politiets tilgang til forhåndslagret våpen forbedres der dette er nødvendig. * At det ved en eventuell fremtidig situasjon med behov for midlertidig bevæpning, skal praktiseres krav om bevæpningsbeslutning for det enkelte oppdrag, med de unntak som våpeninstruksen fastsetter. * At de sentrale kriteriene for bruk av skytevåpen nedfelles i politiloven. Kilder: NTB og Justisdepartementet

Det er konklusjonen i sikkerhetstjenestens høringssvar til bevæpningsutvalgets utredning som ble lagt frem i mars år.

– De senere årene har vi sett en endring i «modus operandi», operasjonsmønsteret, til jihadistiske terrorister som har forøvet terror på europeisk jord., sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til VG.

– Endringen gjør at vi mener det er nødvendig med rask og umiddelbar respons fra politiet hvor man unngår tidstapet ved å for eksempel måtte løpe til en bil for å låse ut et våpen, kle på seg våpen for så å løpe tilbake til den handlingen som er i ferd med å utøves.

Bjørnland påpeker at disse terroristenes ofte bruker enkle virkemidler som bil, øks, kniv eller skytevåpen.

– Det er også personer som har martyrintensjoner. De går inn i det med en forventning om at de skal død. De går ikke inn i en terrorhandling for å ta gisler eller begynne å forhandle. De gjør det for å møte døden og ta med seg flest mulig. Vi mener utviklingen viser at bevæpnet gatepoliti har evne til å skadebegrense og stanse gjerningspersoner før de dreper flere, sier PST-sjefen og bruker terrorangrepet i Åbo i Finland som et eksempel

Kritiserer utvalget

I høringsuttalelsen kommer PST også med kraftig kritikk av utvalgets beskrivelse av terrortrusselen, som de mener «ikke samsvarer med virkeligheten slik PST kjenner den».

Utvalget konkluderer i sin utredning med at det er mindre terror i Norge nå enn tidligere.

– Vi mener det er feil å trekke inn separatistisk terror som er forøvet av ETA, IRA eller terrorister som kjemper for frigjøring av Korsika i statistikkgrunnlaget. Den typen separatistisk veldig lokalt forankret terror har aldri hatt noen betydning for trusselbildet i Norge, sier Bjørnland.

– Jihadistisk terror er grenseoverskridende, ideologiske motivert, har Vesten i sitt fiendebilde og er sånn sett mye mer relevant for Norge enn det IRA eller ETA noen gang har vært. Det å si at det er tryggere i Norge nå enn det har vært før ved kun å se på antallet terrorhendelser det tenker vi blir feil, fordi man egentlig sammenligner epler og pærer.

Bjørnland mener bevæpning av politiet kan bidra til å skape mer tillit i befolkningen.

– Det er avgjørende for befolkningens tillit til politiet at de ser at politiet er i stand til å reagere umiddelbart på hendelser som oppstår, og at de har de maktmidlene de behøver. Et av læringspunktene etter 22. juli er nettopp det at man også må se fremover og ta høyde for verste falls-scenarier når man bygger grunnberedskap.

Våpen-nei fra utvalg

Seks av de sju medlemmene i det såkalte bevæpningsutvalget sa i mars nei til generell bevæpning av politiet. Beredskapstroppens tidligere leder, Anders Snortheimsmoen, utgjorde mindretallet, og mener politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.

Utredning er nå ute på høring frem til 1. desember, men flere instanser har allerede avgitt sine svar.

Tidligere i november meldte TV 2 at tre av landets tolv politidistrikter mener politiet bør få bære ladde våpen til daglig. I tillegg ønsker to politidistrikter en ny modell, hvor politiet bærer pistol, men oppbevarer magasiner og ammunisjon i beltet. De resterende politidistriktene ønsker ikke generell bevæpning, men videreføring av dagens ordning, med lagring av våpenet i patruljebilene.

Oslo-ja

Oslos politimester, Hans Sverre Sjøvold, uttalte i slutten av oktober at han har snudd i synet på bevæpning. Nå mener han politifolk må ha våpenet ved hofta.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har flere ganger tatt til orde for permanent, generell bevæpning av politiet. Han har støtte i eget parti og hos blant andre Politiets Fellesforbund, men ikke hos statsminister Erna Solberg (H) eller noen av de andre partiene på Stortinget.

Spørsmålet om permanent politibevæpning har vært tatt opp en rekke ganger tidligere, blant annet av Politidirektoratet og Politihøgskolen. Senest under en høringsrunder i 2014, sa Politidirektoratet, Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund nei til bevæpning.

I perioden 25. november 2014 til 3. februar 2016 var norsk politi midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde. Bevæpningen ble gjenopptatt en kort periode i april i år etter lastebilangrepet i Stockholm og funn av en sprengladning i Oslo. Norge og Island er de eneste nordiske landene med ubevæpnet politi.