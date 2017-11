PST: Mindre sannsynlig med terroraksjon i Norge

I vår mente Politiets sikkerhetstjeneste det var sannsynlig at en terroraksjon ville ramme Norge. Nå er trusselvurderingen nedjustert.

Det var i april, i kjølvannet av alvorlige hendelser i Norge og Sverige, at vurderingen av hvorvidt en terroraksjon kunne bli forsøkt gjennomført ble oppjustert fra «mulig» til «sannsynlig».

– Grunnet endringer i trusselbildet den senere tid, vurderes det imidlertid per november 2017 igjen som mulig at et terrorangrep vil bli forsøkt gjennomført i Norge, skriver PST i en pressemelding onsdag.

Vurderingsskalaen har fem nivåer, hvor «meget sannsynlig» er det høyeste, mens «svært lite sannsynlig» er det laveste. Den nye vurderingen ligger på tredje nivå.

Terrorhandling og bombeaksjon

Den 8. april ble en 17 år gammel gutt pågrepet i Oslo med en hjemmelaget sprengladning. Dagen før ble Sveriges hovedstad Stockholm rammet av et terrorangrep der fem mennesker ble drept.

I slutten av oktober ble 17-åringen dømt til ni måneders fengsel.

– Usikkerheten i saken som involverte den 17 år gamle gutten med sprenglegeme er i stor grad avklart gjennom den påfølgende etterforskningen. PST har ingen indikasjoner på at det var andre medvirkende til hendelsen, skriver PST og fortsetter:

– Etterforskningen har ikke avdekket at gjerningspersonen hadde forbindelse til terrorangrepet i Stockholm, men at han var inspirert av angrepet. Videre ser vi en lavere grad av organisert radikalisering til ekstrem islamisme.

Fortsatt alvorlig terrortrussel

PST melder også at det nå er få fremmedkrigere som reiser ut av landet, og at det er få som har returnert den siste tiden.

Sikkerhetstjenesten viser samtidig til at terrortrusselen mot mange vestlige land fortsatt er alvorlig og grenseoverskridende. Terrorgruppen IS, som norske myndigheter kaller ISIL, anses fortsatt som en utfordring.

– ISIL har tidligere utnyttet flyktningruter til å få innplassert operatører i Europa. Dette vil være en vedvarende utfordring for alle land i Europa, uavhengig av den konkrete trusselen som enkeltland utsettes for.