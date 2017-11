Vådeskudd på Manglerud politistasjon

Politimannen hadde glemt at det var magasin i maskinpistolen. Dermed gikk det av et vådeskudd.

Dette skjedde i varmegarasjen på Manglerud politistasjon i Oslo den 8. september.

– Hendelsen skjedde i forbindelse med funksjonstest av MP5. Tjenestepersonen hadde glemt at det var magasin i våpenet og våpenet ble ladd da han slo ned ladearmen, heter det i rapporten fra Politidirektoratet til Justisdepartementet.

Traff gulvet

Vådeskudd politiet Vådeskudd-saker som Spesialenheten for politiet har etterforsket de siste årene. 2015: 9 saker, hvorav 4 tjenestepersoner er gitt forelegg. 2016: 16 saker, hvor av 5 tjenestepersoner er gitt forelegg og 1 påtaleunnlatelse. 2017: 5 saker. Ingen forelegg Årstallene viser hvilket år de er avgjort hos Spesialenheten, ikke når hendelsen skjedde. Kilde: Spesialenheten for politisaker

– Tjenestepersonen tok avtrekk med våpenet rett ned i gulvet ved siden av bilen og skudd ble avfyrt, står det videre.

Ingen av de totalt seks personene som var til stede i garasjen, ble skadet. Prosjektilet traff betonggulvet og det ble et tydelig treffpunkt i gulvet.

– Dette skal ikke skje og saken er rutinemessig meldt videre til Spesialenheten for politisaker, sier John Roger Lund, leder for enhet Øst, Oslo politidistrikt, til VG.

VG får bekreftet at saken er under etterforskning.

– Jeg kan ikke kommentere innholdet og hva som faktisk har skjedd, men jeg kan bekrefte at vi har iverksatt etterforskning, sier etterforskningsleder ved Spesialenheten avdeling Øst, Hanne Fauske, til VG.

Testes ukentlig

John Roger Lund opplyser at våpnene testes ukentlig i et hjørne i varmegarasjen.

– Når man funksjonstester våpen så sjekker man at ladearmen fungerer, at ikke noe har kilt seg fast eller at det finnes smuss eller ting som gjør at våpenet ikke fungerer når man eventuelt skal bruke det. Man avslutter med å teste avtrekket uten skudd mot en nedspenningstønne, forklarer Lund.

Politidirektøren: – Eksponeringen i media øker faren for vådeskudd

VG skrev i juli i fjor at seks politimenn ble straffet for vådeskudd som gikk av under den midlertidige bevæpningen som ble avsluttet i februar 2016. Da hadde uniformert politi båret våpen i 14 måneder.

I løpet av den perioden fyrte politiet av minst 25 vådeskudd. 15 av disse ble etterforsket og i seks av tilfellene konkluderte Spesialenheten med at straffeloven var brutt og skrev ut forelegg.

Bevæpning eller ikke?

Spørsmålet om norsk politi skal ha generell bevæpning, er nå ute på høring med frist 1. desember. Flertallet i Bevæpningsutvalget, som leverte sin rapport i slutten av mars, gikk inn for å videreføre dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som medbringer en- og tohåndsvåpen i kjøretøy, såkalt fremskutt lagring.

Ifølge TV2 ønsker politiet i landets tre største byer å ha generell bevæpning.

– De andre distriktene har ulike anbefalinger. Tre politidistrikter anbefaler permanent bevæpning med uladd våpen. Seks politidistrikter anbefaler et generelt ubevæpnet politi, men ulike justeringer i forhold til dagens ordning når det gjelder muligheten for å bevæpne politiet i ulike situasjoner, skriver Jørn Schjelderup, seksjonssjef i Politidirektoratet, i en e-post til VG.

Bevæpningsutvalgets leder, Anne Kari Lande Hasle, opplyser at det i Europa bare er Norge, Island og England som har ubevæpnet politi.

– Men de har forskjellig praksis å gjøre ting på som gir litt glidende overganger, sier hun til VG.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er tydelig på at han personlig mener politiet bør bevæpnes.

– Det er min personlige mening, og det mitt parti mener. Så er det slik at Regjeringen og Stortinget ikke mener det samme, sa Amundsen til NRK torsdag.