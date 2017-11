Statsadvokatembetet ønsker bevæpnet politi - slakter utredning

Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) mener det bør innføres generell bevæpning for norsk politi ved at skytevåpen bæres på hoften.

Og de kliner til i høringssvaret til bevæpningsutvalgets utredning, som ble lagt frem i mars år. Talen er uvanlig klar.

– Undervurderer faren

Dette anbefaler bevæpningsutvalget * Utvalgets flertall anbefaler å videreføre dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi * Et samlet utvalg anbefaler: * At elektrosjokkvåpen utprøves slik at patruljerende politi får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen. * At politidistriktenes operative kapasitet styrkes ved å øke antall tilgjengelige og responderende politipatruljer. * At politiets bruk av makt registreres systematisk. Oversikt bør offentliggjøres regelmessig og innholdet bør brukes i politiets erfaringslæring. * Systematisk evaluering av situasjoner der politiet har brukt skytevåpen i tjeneste. * At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk. * At det som hovedregel skal være patruljerende politi på hovedflyplassen. Utvalgets flertall anbefaler at politiets tilgang til forhåndslagret våpen forbedres der dette er nødvendig. * At det ved en eventuell fremtidig situasjon med behov for midlertidig bevæpning, skal praktiseres krav om bevæpningsbeslutning for det enkelte oppdrag, med de unntak som våpeninstruksen fastsetter. * At de sentrale kriteriene for bruk av skytevåpen nedfelles i politiloven. Kilder: NTB og Justisdepartementet

– NAST er i overveiende grad uenig med utvalget i dets vurderinger og konklusjoner knyttet til terrorutviklingen de senere år og dens betydning for bevæpningsspørsmålet. Embetet vil anføre at utvalget ikke har skjønt helt sentrale elementer i dagens trusselbilde knyttet til jihadistisk terror, skriver de.

NAST, som er overordnet påtalemyndighet for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og KRIPOS, mener utvalget baserer seg på faktum og lærdommer som de siste tre års utvikling har gjort uaktuelle og at de heller ikke har greid å se eller forstå dagens hovedtrend på feltet.

Statsadvokatembetet peker på at ISIL og Al Qaida begge har hele Vesten og herunder Norge i sitt fiendebilde og at Al Qaida flere ganger har truet Norge direkte.

– Embetet har et klart inntrykk av at utvalget nedtoner faren for islamistisk terror mer enn det er grunnlag for. Argumentasjonen som brukes reflekterer ikke det totale bildet og undervurderer faren mot Skandinavia. Det er ikke slik at Skandinavia er i en unik posisjon i Vest-Europa. De to terroraksjonene i Sverige og Finland etter mars i år beviser det, skriver NAST i sitt høringssvar.

Statsadvokatembetet mener også at den sterke oppblomstringen av antall angrep og døde i årene 2015–2017 underkommuniseres.

Jihadistisk terrorisme

Når det gjelder jihadistisk terrorisme, skriver de, har det på tre år vært flere drepte enn i de 20 foregående år til sammen.

– Burde ikke det faktum gi grunnlag for noen vurderinger fra utvalget? Dette er helt sentralt særlig fordi det ikke er noen tendens til at trenden vil avta. Utvalget kan nesten gi inntrykk av å behandle det som et uheldig tilfeldig sammentreff, skriver Statsadvokatembetet.

– Dere sparer ikke på konfekten?

– Det er viktig at man sier fra når man mener at virkelighetsbeskrivelsen er feil, sier Jan Glent, embetsleder og førstestatsadvokat, til VG. Han ønsker ikke å kommentere saken ut over dette, men viser til høringsuttalelsen.

PHS: – Ikke tilstrekkelig



Politihøgskolen (PHS) går også til knallhard kritikk på bevæpningsutvalgets vurdering i sitt høringssvar, og konkluderer med at bevæpningsspørsmålet ikke er tilstrekkelig utredet, skriver Politiforum.

Utredningen «har svakheter både med hensyn til kildebruk, kildekritikk og bruk av metode», heter det i høringsuttalelsen.

PHS mener samtidig at den største svakheten ved utvalgets rapport er at informasjon om hva politiet selv mener om egen bevæpning er utelatt. Det vises til en masteroppgave som konkluderer med at politifolk behandler vanlige folk som før, selv om de har våpen på hofta. Det ble heller ikke brukt våpen oftere, ifølge oppgaven.

Tre politidistrikter støtter bevæpning

Seks av de syv medlemmene i det såkalte bevæpningsutvalget sa i mars nei til generell bevæpning av politiet. Beredskapstroppens tidligere leder, Anders Snortheimsmoen, utgjorde mindretallet, og mener politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.

Utredningen er nå ute på høring frem til 1. desember, men flere instanser har allerede avgitt sine svar.

Tidligere i november ble det kjent at tre av landets tolv politidistrikter mener politiet bør få bære ladde våpen til daglig. I tillegg ønsker to politidistrikter en ny modell, hvor politiet bærer pistol, men oppbevarer magasiner og ammunisjon i beltet. De resterende politidistriktene ønsker ikke generell bevæpning, men videreføring av dagens ordning, med lagring av våpenet i patruljebilene.