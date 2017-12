Politiet trapper ned aksjonen på Torp

TORP (VG) Ettersom det ikke er noen utvikling i saken på Torp, trapper politiet i kveld ned tilstedeværelsen. Flyplassen har vært bevoktet av store politistyrker siden i ettermiddag.

– Men vi kommer til å bli værende på flyplassen, sier politistasjonssjef Brian Jacobsen til VG.

Tidligere fredag ettermiddag og kveld har tungt bevæpnet politi bevoktet flyplassen på Torp utenfor Sandefjord, uten at det har vært opplyst om årsaken. Politiet har vært på plass over hele flyplassen, inkludert oversiktspunkter. Samtlige inn- og utganger på terminalbygget har vært bevoktet.

Politiets vakthold startet flere kilometer fra flyplassen, med politibiler plassert i rundkjøringene inn mot flyplassen. I tillegg har det vært et stort oppbud av brannbiler og ambulanser ved flyplassen.

Trafikk som normalt



Politistasjonssjef i Sandefjord, Brian Jacobsen, som har vært på flyplassen i hele dag, sier til VG at det trappes ned på antallet politifolk fra 21-tiden.

– Vi trapper ned mot normalt nivå på vaktholdet på flyplassen, altså normal pluss. Bakgrunnen er at vi måtte etterforske informasjonen vi fikk fra et vitne. Den inneholdt ting vi ønsket å sjekke ut. Nå har vi gjort det, og det er ingenting som er med på å underbygge en faresituasjon eller trussel mot flyplassen, sier Jacobsen.

Han bekrefter overfor VG at trusselbildet er senket i forhold til situasjonen som var fra rundt halv tre fredag ettermiddag.

– Nå har vi gjort de undersøkelser som er praktisk mulig å få til i kveld, og trapper ned, og så fortsetter vi selvfølgelig å jobbe videre med saken. Men det er ikke grunn til å opprettholde så høy beredskap som nå, sier han.

På formiddagen fredag mottok politiet informasjon de opplyser gjorde det nødvendig å gjennomføre «forebyggende tiltak» ved lufthavnen. I en pressemelding som ble sendt fra politiet kvart over fem fredag ettermiddag, fortalte da politiet at de forsterket vaktholdet ved Sandefjord lufthavn Torp. Det ble understreket at det ikke var fremsatt noen konkret trussel mot flyplassen. Flyplassen har vært i ordinær drift gjennom hele ettermiddagen og kvelden.

Bakgrunnen var et vitne som hadde fanget opp informasjon, og som ble avhørt hos politiet i Tønsberg.

Alle politifolk i Vestfold fikk fredag ettermiddag beskjed om å bli på jobben inntil videre, ifølge Sandefjords Blad.

Fortsetter avhør og etterforskning

Brian Jacobsen sier at politiet fredag kveld ikke er ferdige med etterforskningen.

– Vi fikk informasjon som gjorde at vi hevet beredskapen. Ingen er pågrepet, ingen er mistenkt eller siktet, etter det jeg kjenner til, sier Jacobsen.

– Hva så dere etter på flyplassen?

– Det var ordinær politikontroll, vi har ikke sett etter personer.

– Ligger det en potensiell straffesak her?

– Det tør jeg ikke svare på, jeg kjenner ikke detaljene.

Politiinspektør Magnar Pedersen i Sør-Øst politidistrikt Vestfold, sier til VG at de ikke er ferdige med vitneforklaringen.

– Vi jobber videre med denne. Vi får så mange detaljer som mulig, kontrollerer disse, og så er det nye spørsmål.



– Kommer avhøret av vitnet til å fortsette i natt?



– Det skal vi ta stilling til, sier Pedersen.

PASSER PÅ: Politiet har utstyrt seg med tohåndsvåpenet MP5. Foto: Geir Eriksen / Gfoto

Administrerende direktør ved Sandefjord lufthavn, Gisle Skansen, avkrefter at det var flyplassen selv som varslet politiet.

– Det var ikke vi som tok kontakt med politiet, sier han til VG.

Skal ha pågrepet mann



Et vitne Sandefjords Blad har snakket med hevder flere politifolk gjennomsøkte et av togene som stanset på Torp stasjon, og førte en mannsperson ut av toget.

Politistasjonssjef Brian Jacobsen sa tidlig fredag ettermiddag dette til VG:

– Vi har fått informasjon som gjør at vi ønsker å være til stede med flere mannskap, enn det vi har her til vanlig. Jeg kan ikke si noe om hva denne informasjonen går ut på nå, fordi vi undersøker saken. Vi etterforsker informasjon som vi må forholde oss til på en spesiell måte.

PST rutinemessig orientert

Kommunikasjonsrådgiver i PST, Siv Alsén, sier PST ble rutinemessig orientert.

– Det betyr at når slike ting skjer, så blir vi informert fra det lokale politiet.



– Så det vil si at dere ikke hadde noen indikasjoner på at det skulle skje noe der?



– Det har jeg ikke noen kommentar til. Det må dere snakke med det lokale politiet om.