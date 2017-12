Politiet gir flere detaljer om gjerningsmann etter overfall i Volda

Natt til søndag ble en ung kvinne overfalt i sitt hjem i Volda. Nå har politiet kommet med flere detaljer om gjerningsmannen

Politiet har etterlyst tips fra personer som var i Halkjelsgata i sentrum av Volda natt til søndag mellom klokken 02.45 og 03.10, etter at en ung kvinne ble overfalt i sitt eget hjem.

Nå har de kommet med flere detaljer om mannen som overfalt den unge kvinnen, og utvider signalementet.

Ifølge politiet var mannen mørkhudet og liten av vekst, melder NTB.

– Mannen hadde på seg mørk caps, mørk jakke og lys bukse. I tillegg kan vi opplyse at han var liten av vekst og mørkhudet. Mannen ble observert løpende i retning området ved torget, skriver etterforskningsleder Grete Hjelle i Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

Hjelle har tidligere opplyst om at kvinnen ble utsatt for grov kroppskrenkelse. Saken etterforskes bredt. Politiet har bedt om at de som har tips eller vitneobservasjoner tar kontakt så raskt som mulig.

Kvinnen fikk nødvendig hjelp, men ble ikke lagt inn på sykehus. Foreløpig er ingen pågrepet eller siktet i saken, skriver NTB.