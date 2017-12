Politibil sto i full brann i Oslo

Politiet mener brannen er påsatt, og jakter nå på en eller flere gjerningspersoner.

Det var klokken 03.22 natt til tirsdag at politiet fikk den noe uvanlige meldingen: En politibil som sto parkert i Storgata i nærheten av Sentrum politistasjon sto i full fyr.

Politiet trodde først at årsaken var en teknisk feil, men bekrefter senere at de mener brannen er påsatt. Årsaken er blant annet at det er funnet en tom bensinkanne i nærheten av bilen.

– Vi leter nå etter en eller flere gjerningspersoner. Det skal ikke ha vært noen vitner forut for brannen, men det er en del overvåkningskameraer i området, som vi nå jobber med å hente inn materiale fra, sier operasjonsleder Line Skott til VG.

Hun forteller at de også snakker med ansatte ved bensinstasjoner for å høre om noen nylig har kjøpt en bensinkanne.

Det var ansatte på et serveringssted i nærheten som meldte fra til politiet etter at de hadde kjent røyklukt. Politibilen, som er en kassevogn, var godt merket, men var ikke i tjeneste. Bilen er helt utbrent og vil bli tauet inn for tekniske undersøkelser.

– Dette er en veldig spesiell sak, det er ikke ofte vi har vært borti noe lignende, sier Skott.