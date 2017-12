Væpnet politiaksjon ved Stavanger universitetssykehus: Avblåst

Politiet bekrefter at de har avblåst den væpnede aksjonen i og ved sykehuset som involverer flere patruljer.

Det pågikk en væpnet politiaksjon i og ved Stavanger universitetssykehus, den er nå avblåst.

–Vi kan bekrefte at operasjonen er avblåst da vi ikke har observert noen gjerningsmann, forteller Olaug Bjørnsen, operasjonsleder for Sør-Vest politidistrikt.

Full aksjon

Politiet bekreftet til VG at de var i gang med en bevæpnet aksjon i og ved sykehuset, der de lette etter det som skulle være en mann med en knivliknende gjenstand som de foreløpig ikke har funnet.

– Bakgrunnen for at vi bevæpnet oss er at en mann skal ha blitt observert med en knivlignende gjenstand. Politiet har ikke funnet ham, sa operasjonsleder Bjørnsen til VG da operasjonen fortsatt var i gang.

Hun opplyste samtidig at politiet hadde fått én melding og én observasjon, og at det ikke var kommet inn meldinger om flere observasjoner.

Bjørnsen fortalte at dersom politiet ikke fikk nye meldinger, måtte de vurdere om de skulle avslutte aksjonen.

–Om denne angivelige personen har forsvunnet, eller observasjonen var feil, det kan ikke vi vite, sa Bjørnsen.

Flere patruljer

På Twitter skrev politiet at aksjonen involverte flere patruljer. Et vitne fortalte til VG at det sto tre-fire politibiler ved hovedinngangen.



– Politiet er inne i bygningen med skjold og hjelm. De har sperret rundkjøringen ved hovedinngangen, sa vitnet til VG.

Mannen satt rett innnenfor inngangsdøren til sykehuset. Ifølge ham sto det en væpnet vakt på innsiden av hovedinngangen med maskingevær. Han fortalte at politiet søkte gjennom sykehuset og steder i nærheten, blant annet et hotell like ved.

– Det kan se ut som om de leter etter noen, sa han.