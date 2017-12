Væpnet politiaksjon avsluttet etter hendelse i Askim

Politiet aksjonerte mandag kveld etter meldinger om en skyteepisode i Askim. Aksjonen er nå over.

Bakgrunnen for aksjonen var at politiet omtrent klokken 15:40 mandag ettermiddag fikk melding om at to personer gikk inn på et utested i Askim med en pistollignende gjenstand. Det ble meldt om et smell, men politiet har ikke funnet prosjektil eller skuddskader som kan bekrefte dette.

Det var Smaalenenes avis som først omtalte saken.

Operasjonsleder Jan Andre Delbeck ved Øst politidistrikt sier til VG at de deretter gikk ut med væpnet politi og jaktet gjerningspersonene.

– Vi etterforsket og prøvde å finne ut hva som hadde skjedd, og satte derfor igang en ganske omfattende politiaksjon for å prøve å pågripe de to navngitte mistenkte, sier Delbeck til VG.

Han sier at aksjonen like etter klokken 21:30 mandag er avsluttet.

– Vi holdt på med aksjonen ganske lenge, men har akkurat valgt å avslutte den, uten å ha pågrepet noen, sier han.

Politiet går nå over til å etterforske saken på vanlig måte, og vil ikke gjenoppta aksjonen med mindre de får mer informasjon.