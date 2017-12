Riksadvokaten snur: Vil ha fast bevæpning av politiet

Terrorfaren har ført til at Riksadvokaten har endret mening og går inn for fast bevæpning av norsk politi, ifølge NRK.

«Det er mer et spørsmål om når en slik handling vil finne sted, enn om den kommer,» skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch i et høringssvar til Justisdepartementet.

– Vi har tvilt oss frem til et ja til bevæpning fordi vi mener at terrortrusselen mot Norge er såpass klar at vi må forvente at det kan komme et angrep mot myke mål, sier Busch til NRK.

Endret mening under arbeidet

Busch sier til NRK at Riksadvokaten i utgangspunktet var mot bevæpning, men at organet endret mening under arbeidet med høringssvaret.

PÅ KARL JOHAN: Bevæpnet politi på Karl Johans gate i Oslo kort tid etter terroren i Stockholm i vår. Foto: Tore Kristiansen , VG

Han sier at hurtig politirespons har reddet liv i flere terrorangrep i Europa den siste tiden og at det er avgjørende for at han har skiftet mening.

– Trusselen fra blant annet ISIL og Al Qaida må sies å kunne rette seg mot hele Europa. De angrep som hittil har skjedd, blant annet i Paris, Nice, Berlin, Brussel, Barcelona, Manchester, København, London og Åbo, illustrerer dette.

Les også: Også Sjøvold snudde om bevæpning

Riksadvokaten nevner også terrorangrepet i Stockholm i april i år, da fem mennesker ble drept etter at en terrorist kjørte en lastebil inn i folkemengden på Drottninggatan. Han mener hendelsen illustrerer at trusselbildet i Norden ikke er ulikt situasjonen ellers i Europa.

Les mer: PST ønsker generell bevæpning

I sin konklusjon på høringsbrevet, skriver Busch:

«Vårt syn er at norsk politi i fremtiden bør være bevæpnet i daglig tjeneste, men med slike tydelige reservasjoner som det fremgår ovenfor.»

Han skriver at både terrorforskeres vurderinger og de siste årenes hendelser i Europa peker mot at det er mer snakk om når- enn om- en terrorhandling vil ramme såkalte myke mål i Norge.