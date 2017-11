Regjeringen går inn for å bevæpne politiet på Oslo Lufthavn

NYDALEN (VG) Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) opplyste om avgjørelsen på en pressekonferanse torsdag morgen.

– Politidirektoratet har bedt om bevæpning, og Justis- og beredskapsdepartementet har samtykket til midlertidig bevæpning på Oslo Lufthavn. I første omgang vil bevæpningen gjelde i tre måneder, men vil kunne forlenges, sa Amundsen.

Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen sa til NRK at trusselsituasjonen i verden tilsier at politiet på de store flyplassene i Norge bør være bevæpnet til enhver tid

Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier de vil innføre generell bevæpning på Gardermoen snarest mulig, kanskje allerede i morgen.

Skarpe situasjoner

I en pressemelding skriver Justis- og beredskapsdepartementet at Oslo Lufthavn har enkelte store og åpne områder som er alminnelig tilgjengelig og med få sikringstiltak – hvor det er veldig mange reisende som befinner seg hver dag.

– Departementet vil prioritere oppfølging av spørsmålet om permanent bevæpning ved spesielt utsatte objekter med tanke på å fremme en egen lovproposisjon om saken, sier Amundsen.

Han viste til at skadepotensialet ved en terrorhendelse på Gardermoen er stort.

– Derfor er det viktig at politiet i en skarp situasjon raskest mulig er i stand til å skadebegrense en slik hendelse. Det vil vi gjøre ved å bevæpne, sa han.

Ikke lovgrunnlag

Justisministeren forklarte at lovverket i dag kun åpner for midlertidig bevæpning, og at de nye reglene for Gardermoen derfor i første omgang vil gjelde i en periode på tre måneder som kan forlenges.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård var også til stede på pressekonferansen. Han varslet at direktoratet kommer til å foreslå at tiltaket gjøres permanent.

– Det er viktig å få dette på plass. Vi vet ikke når permanente ordninger kommer, men dette begynte å haste, sa han.

Jihadistisk terror

I mars anbefalte et statlig utvalg en videreføring av dagens ordning med ubevæpnet politi i Norge, og hvor våpnene lagres i bilene.

Utvalget ønsket heller ikke bevæpning på Gardermoen og begrunnet dette med faren for at terrorister skal finne andre mål, og at risikoen dermed forflyttes. Politidirektoratet skal levere sitt høringssvar angående anbefalingene i desember.

Tirsdag kom det frem på en pressekonferanse at politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener norsk politi bør bære våpen for å kunne stanse jihadisitiske terrorister raskere.

Kilde: VG/NTB