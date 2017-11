Politimann fikk isklump kastet i hodet

Under et oppdrag for å roe ned anspent stemning på Stovner videregående skole i Oslo, ble en politimann truffet av en isklump i hodet.

Torsdag ettermiddag fikk politiet i Oslo meldinger om amper stemning både innendørs og utendørs på Stovner videregående skole i Oslo, og sendte en patrulje til stedet.

– Det var kaotisk og mye rop og skrik, men det er ikke snakk om noe vold så langt, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Jøkling, til VG.

Årsaken til den spente stemningen skal skyldes en konflikt mellom to jenter på skolen, som etter hvert utviklet seg til å bli amper og utrygg. De ansatte valgte derfor å varsle politiet.

Politiet fikk etter hvert kontroll på situasjonen og snakket med elever og lærere. Under en samtale ute på skoleplassen, med en av personene som kan settes i forbindelse med situasjonen, fikk en av polititjenestemennene kastet en isklump i hodet.

Ifølge politiet er det usikkert hvor isklumpen ble kastet fra.

– Tjenestemannen var omtåket etter hendelsen, men ikke så alvorlig at han valgte å oppsøke lege. Han fikk også et rødt merke i ansiktet etter hendelsen, sier Jøkling.

Politiet kommer til å anmelde forholdet som vold mot offentlig tjenestemann.

Operasjonslederen opplyser at Stovner videregående tidligere har hatt truende voldsepisoder, og at skolen er et av stedene hvor politiet har ekstra fokus.

– Det er ingen som har klart å peke ut gjerningspersonen så langt, men saken vil nok følges opp av politiet på Stovner politistasjon, forteller Jøkling.

– Det er potensielt livsfarlig å få en isklump kastet i hodet, og vi ser alvorlig på saken, fortsetter operasjonslederen.