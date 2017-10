Politimann alvorlig skadet etter ulykke på øvingsarena

Spesialenheten er varslet etter at en politimann ble alvorlig skadet på en øvingsarena i Birkenes.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politimannen er fraktet til sykehuset i Kristiansand med alvorlige skader. Ulykken skjedde på Flakke Loner i Birkenes 09.55 tirsdag.

– Det er for tidlig å si hva som har skjedd, men det skal ikke være et vådeskudd. Politimannen er kjørt til sykehuset i Kristiansand. Han skal være alvorlig skadet, og pårørende er varslet, skriver politimester i Agder politidistrikt, Kirsten Lindeberg, i en pressemelding.

– Ulykken skjedde i forbindelse med en ordinær trening, det er det jeg kan si nå, sier Lindeberg til VG.

Hun forteller også at Spesialenheten for politisaker er koblet inn fordi det er snakk om en ordinær trening.



– Dermed er de rutinemessig varslet, og på vei nedover. Det er de som har ansvar for å etterforske saken, sier hun til VG.

Hun kan ikke kommentere hvorvidt noen andre er involvert i saken.