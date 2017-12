Politiet på Facebook om avkriminalisering: En ufarliggjøring vi ikke vil stå inne for

Et flertall på Stortinget vil ikke lenger straffe rusmisbrukere. Det får Manglerud-politiet til å reagere.

«Selvfølgelig vil vi at de rusavhengige skal få hjelp, men det finnes trolig ingen som mener noe annet. Men vi er bekymret for at denne avkriminaliseringen vil føre til at flere unge vil bruke cannabis. Dette er en ufarliggjøring vi ikke vil stå inne for».

Dette skrev Manglerud-politiets forebyggende avsnitt i et Facebook-innlegg i etterkant av at det ble flertall på Stortinget for ikke lenger å straffe rusmisbrukere.

I innlegget skriver politiet at det i det deretter fikk mange spørsmål fra ungdom om det nå er lov å røyke hasj, om hvorfor politikere sier at det ikke er farlig og om politiet ikke lenger kan gjøre noe hvis man røyker.

Frykter lavere terskel

«Vi som jobber med ungdom og rus er bekymret nå. Er dette med på å ufarliggjøre cannabis? Vi er redd terskelen for å prøve cannabis blir lavere og at flere nå kommer til å bruke», står det i innlegget.

REAGERTE: Dette skrev politiet på Facebook.

Deretter skriver politiet at det ønsker at politikere tar kontakt, for å fortelle om arbeidet de gjør i forbindelse med narkotika.

– Vi opplevde at en del ungdom hadde spørsmål i forbindelse med det som sto i mediene om rus. Derfor gikk vi ut på Facebook for å opplyse, sier Jarle Kolstad, seksjonsleder for forebyggende seksjon i Enhet Øst i Oslo politidistrikt.

Han sier at politiet vil opplyse om narkotika og hvordan politiet jobber med dette, og at politikere har vært i kontakt senere.

– Vi ønsker ikke å si noe om politikken her, men vil gjerne at politikerne får vite om hvordan vi jobber med dette når de fremover skal bestemme seg for hvordan reformen vil se ut i praksis. Det er jo ikke klart enda, sier Kolstad.

VILLE OPPLYSE: Jarle Kolstad sier at politiet ville fortelle om deres arbeid med narkotika.

Det er fortsatt en lang vei frem mot ny ruspolitikk. Helseminister Bent Høie har tidligere sagt at han ønsker et utvalg som skal vurdere det. Det vil sannsynligvis skje i starten av 2018.

SV: Skal snakke sammen

– Jeg tror Forebyggende Manglerud har hoppet litt fort. Jeg gleder meg til å snakke med dem om hvordan vi skal gjøre dette, men enn så lenge har vi ikke gjort mer enn å peke i en retning. Den retningen kan de være uenig i, men jeg mener den er god, sier Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson til VG.

TROR PÅ SAMARBEID: Nicholas Wilkinson i SV har troen på samarbeid med politiet.

Han har vært en av pådriverne for ny ruspolitikk.

Erfaringen internasjonalt viser at verken avkriminalisering eller nedkriminalisering kan kobles til økt bruk, sier Wilkinson. Han viser til andre faktorer som sosiale forskjeller og oppvekstvilkår som viktigere.

– Jeg skal ringe Forebyggende Manglerud med en gang, for det er viktig å ha med dem i denne prosessen. Kanskje er vi uenige om intensjonen, men jeg tror det er mer enighet her enn det ser ut som i mediene, sier Wilkinson.

Arbeidet politiet der beskriver hvor få unge blir straffet for rusbruk, synes han høres ut som det politikerne ønsker.