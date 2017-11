Politidirektoratet vil ikke ha generell bevæpning

Politidirektoratet mener norsk politi fortsatt skal være ubevæpnet.

Slik konkluderer direktoratet i sitt høringssvar til Justisdepartementet. Det opplyste politidirektør Odd Reidar Humlegård på en pressekonferanse torsdag formiddag.

I stedet foreslår politidirektoratet to løsninger: områdebevæpning og lavere terskel for oppdragsbevæpning.

– Områdebevæpning betyr at politiet får en større mulighet enn i dag til å være bevæpnet i flere situasjoner enn dagens regelverk gir anledninger til. Noen områder er mer sårbare og trusselutsatte, og det er disse som utpeker seg for en slik type bevæpning, sier Humlegård.

Han trekker særlig frem sentrumsnære områder i Oslo.

– Der foreslår vi en ordning der PST utarbeider en sikkerhetsanalyse og at noe personell får et særskilt ansvar for disse områdene.

Flere momenter

Politidirektoratet sier seg med dette enige i bevæpningsutvalgets rapport, som anbefalte å videreføre ordningen med ubevæpnet politi. Likevel var ikke direktoratet enig med alle vurderingene til utvalgets rapport.

– Trusselnivået ligger nok noe høyere enn utvalget har lagt til grunn, og vi tror at det vil vedvare.

Et annet moment var hvorvidt politiet ville nyte den samme, høye tilliten fra befolkningen dersom det ble innført generell bevæpning. Det har politidirektoratet tro på at de vil.

–Vi kan ikke finne grunnlag for å tro at vi får et helt annet politi med en generell bevæpning. Våre naboland som har båret våpen i lang tid, viser at de fremdeles har en høy tillit blant befolkningen.

Likevel konkluderer direktoratet altså med at de ikke vil innføre generll bevæpning av politiet. Dette var også det mest populære valget blant det forskjellige politidistriktene. Ifølge Politidirektoratet mener seks av 12 politidistrikter at politiet bør være generelt ubevæpnet. Trøndelag, Oslo, og Vest politidistrikt er de eneste som mener at politiet bør være generelt bevæpnet.

–Her er det viktig å påpeke at Oslo politidistrikt hovedsaklig snakker om sitt eget distrikt, presiserer Humlegård

Rapport fikk kraftig kritikk

Tidligere i november kom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med kraftig kritikk av bevæpningsutvalgets rapport, som ble lagt frem i mars i år. Rapporten anbefaler å videreføre dagens ordning med ubevæpnet politi som har med seg våpen i kjøretøyene.

I sitt høringssvar mener PST blant annet at utvalgets beskrivelse av trusselbildet mot Norge «ikke samsvarer med virkeligheten slik PST kjenner den».

Rapporten var ikke i tråd med justisminister Per-Willy Amundsens (Frp) ønske. Her fikk han rapporten overlevert:

Full strid: Utvalgslederen mener PST holdt tilbake informasjon

– De senere årene har vi sett en endring i «modus operandi», operasjonsmønsteret, til jihadistiske terrorister som har forøvet terror på europeisk jord, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland til VG etter fremleggelsen av høringssvaret.

Også det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) var klinkende klare i sitt høringssvar til bevæpningsutvalgets utredning.

Åtte av ti ønsker bevæpning

«NAST er i overveiende grad uenig med utvalget i dets vurderinger og konklusjoner knyttet til terrorutviklingen de senere år og dens betydning for bevæpningsspørsmålet. Embetet vil anføre at utvalget ikke har skjønt helt sentrale elementer i dagens trusselbilde knyttet til jihadistisk terror», skriver de.

Fikk du med deg? Derfor vil regjeringen bevæpne politiet på Gardermoen

NAST, som er overordnet påtalemyndighet for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og KRIPOS, mener utvalget baserer seg på faktum og lærdommer som de siste tre års utvikling har gjort uaktuelle og at de heller ikke har greid å se eller forstå dagens hovedtrend på feltet.

I en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen svarer 80 prosent av medlemmene i fagforeningen Politiets Fellesforbund (PF) at de ønsker å bære våpen. Til sammenlikning svarte 20 prosent det samme i 2011, ifølge Politiforum.

Også PF støtter en fast bevæpning av politiet.