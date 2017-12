Mann pågrepet etter å ha bitt politimann i armen

Slåssing med ølglass og flasker, skalling og biting. Det er travelt i flere politidistrikt natt til andre juledag.

Natt til andre juledag har vært travel for flere politidistrikt. Telemark politidistrikt melder om flere pågripelser i forbindelse med slåssing og fyllebråk.

– Det har vært mye spetakkel i byen - mest i Skien, men også i Porsgrunn. Det er noen som er tatt i arrest, knyttet til ordensforstyrrelser og utøvelse av vold, sier operasjonsleder Terje Pedersen til VG.

Klokken 01.24 fikk en 25-åring flere kutt etter å ha blitt slått i hodet med en flaske på et utsted i Skien. I Porsgrunn fant en liknende hendelse sted omtrent på samme tidspunkt: Der ble en 47 år gammel mann slått i hodet med et ølglass. Gjerningsmannen er pågrepet, opplyser politiet.

I tillegg er en 22 år gammel kvinne brakt i arresten fordi hun ikke klarte å oppføre seg, twitrer politiet. Og en 24-åring er pågrepet etter å ha skallet ned en jevnaldrende.

Pedersen forteller at det ofte er en del ekstra å gjøre natt til andre juledag.

– Det er gjerne en del spetakkel forbundet med den natten. Vi liker dårlig at det skjer slik at folk blir skadet, så vi forsøker å være tilstede for å dempe stemningen. Vi vil at folk skal kunne ha det hyggelig. Når det blir sånn som dette, er det lite trivelig, sier Pedersen.

Heller ikke i Trøndelag har julefreden senket seg. I Trondheim skaper berusede og kranglete gjester mye å gjøre for politiet.

– Vi har litt å holde på med. Det har vært mye utelivsrelaterte oppdrag, både nord i distriktet og her i Trondheim, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Arnt Harald Aaslund.

Han forteller at det hovedsakelig dreier seg om amper stemning på utesteder, med slåssing og gjester som nekter å etterkomme pålegg fra vakter.

Også politiet på Romerike har hatt det travelt. I Nes kommune er en mann pågrepet etter at han bet en politibetjent i armen. I Lillestrøm er en annen pågrepet etter å ha truet vakter ved et utested på livet.