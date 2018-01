Lette etter savnet mann med helikopter – fant etterlyst mann i steinur

Under et helikoptersøk etter en mann som var savnet fra et sykehjem i Oslo, observerte politiet en mann i en steinur. Dette viste seg å ikke være savnede, men en mann som var etterlyst.

Fredag formiddag ble det et noe uventet resultat i søket etter en mann savnet fra et sykehjem.

Politiet opplyser at politihelikopteret var satt inn i søket etter en dement mann, da de oppdager en mann kavende rundt i en steinur på baksiden av en blokk på Skullerud i Oslo.

Fikk du med deg? Savnet sau ga krøll for politiet

– Vi er overbevist om at det er savnede, men får samtidig beskjed om at han er kommet til rette og var tilbake på sykehjemmet, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Rune Hekkelstrand til VG.

Hekkelstrand forteller at det blir sendt hundepatrulje til stedet, som får kontakt med mannen i steinura. Mannen forteller til politiet at han var på jakt etter en fotball, og at det var derfor han oppholdt seg der.

Husker du? Mistet lappen etter dette.

– Det viste seg at han var etterlyst av politiet fordi han ikke hadde tatt imot en innkalling til soning per post, forteller Hekkelstrand.

Mannen har nå mottatt tid og sted for soning, og saken er løst.