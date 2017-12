Fyll og bråk over hele landet natt til andre juledag

Slåssing med glass og flasker, skalling og biting. Det har vært travelt i flere politidistrikt natt til andre juledag.

Natt til andre juledag er en travel natt for flere politidistrikt.

I Bergen var ti personer i natt involvert i et slagsmål på et utested i Bergen, twitret Vest politidistrikt.

– Vi fikk melding klokken 03.10 om amper stemning på Torget. Deretter fikk vi flere meldinger om slagsmål på stedet. Flere politipatruljer rykket ut, og vi fikk etter hvert kontroll på den mistenkte, sier operasjonsleder Arve Samsonsen til VG.

En av dem skal være slått bevisstløs, ifølge Samsonsen.

– Mye spetakkel

Telemark politidistrikt melder om flere pågripelser i forbindelse med slåssing og fyllebråk.

– Det har vært mye spetakkel i byen - mest i Skien, men også i Porsgrunn. Det er noen som er tatt i arrest, knyttet til ordensforstyrrelser og utøvelse av vold, sier operasjonsleder Terje Pedersen til VG.

Klokken 01.24 fikk en 25-åring flere kutt etter å ha blitt slått i hodet med en flaske på et utsted i Skien. I Porsgrunn fant en liknende hendelse sted omtrent på samme tidspunkt: Der ble en 47 år gammel mann slått i hodet med et ølglass. Gjerningsmannen er pågrepet, opplyser politiet.

I tillegg er en 22 år gammel kvinne brakt i arresten fordi hun ikke klarte å oppføre seg, twitrer politiet. Og en 24-åring er pågrepet etter å ha skallet ned en jevnaldrende.

Pedersen forteller at det ofte er en del ekstra å gjøre natt til andre juledag.

– Det er gjerne en del spetakkel forbundet med den natten. Vi liker dårlig at det skjer slik at folk blir skadet, så vi forsøker å være tilstede for å dempe stemningen. Vi vil at folk skal kunne ha det hyggelig. Når det blir sånn som dette, er det lite trivelig, sier Pedersen.

Truet vakter



Heller ikke i Trøndelag har julefreden senket seg. I Trondheim skaper berusede og kranglete gjester mye å gjøre for politiet.

– Vi har litt å holde på med. Det har vært mye utelivsrelaterte oppdrag, både nord i distriktet og her i Trondheim, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Arnt Harald Aaslund.

Han forteller at det hovedsakelig dreier seg om amper stemning på utesteder, med slåssing og gjester som nekter å etterkomme pålegg fra vakter.

Politiet i Agder melder om flere ordensforstyrrelser og slagsmål ved utesteder i Søgne, Lyngdal og Kristiansand. I Grimstad fikk én person knekt en tatt etter et slagsmål ved et utsted i sentrum.

Politiet på Romerike melder også om en travel natt. I Nes ble en mann pågrepet etter at han bet en politibetjent i armen. I Lillestrøm ble til sammen 14 personer bortvist og 6 innbrakt i politiarresten, skriver politiet på Twitter.

– Det har vært en del folk ute på byen, og vi jobber med å bortvise overstadig berusede. Særlig i Lillestrøm er det flere som er innbrakt i arresten, sier operasjonsleder Bjørn Christian Willersrud.

Ute av kontroll

Østfoldingenes tålmodighet i køer har skapt problemer flere steder i natt.

– Vi har hatt en hektisk natt, det har vi. Det har vært mye fyll og fanteri. Det har ved flere steder vært titalls meter med kø, noe som har ført til uønsket adferd. Det gjelder særlig i Fredrikstad, der svært mange var i sentrum. Rundt 20 personer har blitt bortvist fra sentrum i flere byer i Østfold, sier operasjonsleder i Østfold-politiet Terje Marsdal.

På Nordmøre måtte politiet rykke ut til en fest i Kristiansund.

– Politiet måtte avslutte en fest som hadde kommet ut av kontroll. Lokalene er tømt og festen avsluttet, skriver de på Twitter.

Også i Nord-Norge måtte flere overnatte i arresten:

– Politiet innbringer og setter i arrest en beruset kvinne i 20-årene. Hun ville ikke etterkomme politiets pålegg om å forlate sentrum, opplyser politiet i Troms.

I Nordland meldte politiet om en beruset mann i Mo i Rana som lå og sov ved et inngangsparti til en butikk i sentrum av byen.

– Politiet dro til stedet, vekket mannen.og fikk ham på beina. Han ble etter hvert ivaretatt av en kjenning.

(VG/NTB)