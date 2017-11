Full strid om trusselbeskrivelse: Utvalgsleder mener PST har holdt tilbake informasjon

Bevæpningsutvalgets leder mener PST må ha holdt tilbake informasjon fra dem. Med hvilken hensikt skulle vi gjort det, spør PST-sjef Benedicte Bjørnland som avviser påstanden.

Dette anbefaler bevæpningsutvalget * Utvalgets flertall anbefaler å videreføre dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi * Et samlet utvalg anbefaler: * At elektrosjokkvåpen utprøves slik at patruljerende politi får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen. * At politidistriktenes operative kapasitet styrkes ved å øke antall tilgjengelige og responderende politipatruljer. * At politiets bruk av makt registreres systematisk. Oversikt bør offentliggjøres regelmessig og innholdet bør brukes i politiets erfaringslæring. * Systematisk evaluering av situasjoner der politiet har brukt skytevåpen i tjeneste. * At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk. * At det som hovedregel skal være patruljerende politi på hovedflyplassen. Utvalgets flertall anbefaler at politiets tilgang til forhåndslagret våpen forbedres der dette er nødvendig. * At det ved en eventuell fremtidig situasjon med behov for midlertidig bevæpning, skal praktiseres krav om bevæpningsbeslutning for det enkelte oppdrag, med de unntak som våpeninstruksen fastsetter. * At de sentrale kriteriene for bruk av skytevåpen nedfelles i politiloven. Kilder: NTB og Justisdepartementet

I forrige uke kom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med kraftig kritikk av Bevæpningsutvalgets rapport som ble lagt frem i mars i år.

I sitt høringssvar mener PST blant annet at utvalgets beskrivelse av trusselbildet mot Norge «ikke samsvarer med virkeligheten slik PST kjenner den».

Utvalgets leder, Anne Kari Lande Hasle, er forbauset over både PST og Statsadvokatembetets høringsuttalelser, og mener PST må ha holdt tilbake informasjon da utvalget var i kontakt med dem.

– Det er forbausende og synd at ikke utvalget fikk den informasjonen som PST åpenbart har sittet på, gitt høringsuttalelsen de har kommet med, sier Lande Hasle, og legger til at utvalget støvsuget det som fantes av fakta, statistikk og forskning på feltet.

– Vi har lagt nærmest avgjørende vekt på PSTs uttalelser og samtalene vi hadde med dem. Men vi må bare ta til etterretning at de satt med mer kunnskap enn hva de ga oss, sier Lande Hasle til VG.

Hun peker på at utvalget har tatt med informasjon som omfatter de siste tre årene, blant annet alle PSTs trusselvurderinger.

– Har respekt for at dette er komplekst

Hos PST blir Lande Hasles uttalelser møtt med forundring.

– Vi ser ikke noe vesentlig avtrykk av den informasjonen vi har gitt dem, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til VG.

Hun avviser at PST har holdt tilbake informasjon.

Utvalget har under sitt arbeid hatt ett møte med PST og Felles kontraterrorsenter, som ledes av PST. Under møtet fikk utvalget en gjennomgang av trusselbildet mot Norge. Innholdet i denne er gradert informasjon, men VG har fått en oppsummering av hvilke temaer som ble berørt under gjennomgangen.

SV om bevæpning på Oslo Lufthavn: – En snikinnføring av permanent bevæpning

Utvalget viser også til PSTs åpne trusselvurderinger. Utover dette har utvalget ifølge Lande Hasle kontaktet PST én gang for å få avklart om det eksisterer egne trusselvurderinger for norske flyplasser.

– Med hvilken hensikt skulle vi holdt tilbake informasjon? Vi har bare ett formål og det er å gi så god beslutningsstøtte som mulig, sier Bjørnland.

– Mener du utvalget har gjort slett arbeid?

– Mitt utgangspunkt er at et offentlig utvalg går inn er det med beste mulig intensjon om å utrede saken. Samtidig har jeg respekt for at dette komplekst, og man skal kanskje være relativt bevandret for å se sammenhengene og omsette det som er håndfast.

– Ikke slik det ble presentert

Bjørnland synes det virker som om utvalget har fokusert på å trekke de lange linjene, og at de bommer når de oppsummerer dagens trusselbilde.

– I statistikken der de konkluderer med at det er tryggere i Norge nå enn tidligere inkluderer de separatistisk terror som aldri har hatt betydning for vårt trusselbilde, og de legger liten vekt på «modus operandi», som er noe vi legger stor vekt på, sier PST-sjefen.

Eksperter: Bevæpning kan neppe forhindre terror

Lande Hasle sier til VG at utvalget hadde som mål å presentere et overblikk over situasjonen de siste 20 årene, ikke bare utviklingen de siste årene.

– Spesielt den oppdelingen de gjør i høringssvaret sitt mellom separatistisk og jihadistisk terror var ny for meg, sier utvalgslederen.

– Med hvilken hensikt skulle PST holde tilbake informasjon fra dere?

– Jeg er bare overrasket, jeg. For oss spiller PST en veldig viktig rolle når det gjelder vurderinger av trusselnivået. Jeg synes det er veldig overraskende når PST bruker så sterke uttrykk som de gjør. Det var ikke slik det ble presentert under den gjennomgangen vi hadde, og Bjørnland har ikke ytret noe ønske om bevæpning overfor oss tidligere, sier Lande Hasle.

VG om bevæpningsutvalget: Klokt om våpen

Benedicte Bjørnland sier hun og PST tidligere helt bevisst ikke har tatt stilling til hvorvidt de ønsker at politiet skal bevæpnes eller ikke.

– Av respekt for utvalget og deres arbeid ønsket vi ikke å konkluderer før hele utredningen lå på bordet, sier Bjørnland.