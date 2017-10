Rema-kjøpmann må punge ut etter publisering av overvåkningsbilde

Eieren av en Rema 1000-butikk la ut overvåkningsbilder på sin egen Facebook-profil. Det synes Datatilsynet lite om.

«Noen som kjenner denne personen? Ønsker å komme i kontakt med han asap (så snart som mulig, journ. anm.)», skrev en Rema-kjøpmann da han publiserte et stillbilde fra overvåkningskameraene i butikken på sin egen Facebook-profil.

Ifølge Datatilsynet var den avbildede personen mistenkt for å ha begått en straffbar handling.

Innlegget ble delt 17 ganger før noen varslet tilsynet, som slår hardt ned på publiseringen og gir Rema-kjøpmannen et gebyr på 75.000 kroner. Dette kommer frem i et vedtak 3. oktober. Datatilsynet varslet et vedtak allerede i mai 2017.

Bildet er nå fjernet fra Facebook.

VG har forsøkt å få tak i den aktuelle butikkeieren fra Sofiemyr i Akershus gjentatte ganger, men har ikke lykkes med det.

– Datatilsynet synes dette er svært klanderverdig. Alle virksomheter som har kameraovervåking plikter å følge reglene om kameraovervåking i personopplysningsloven. Det er et klart forbud i loven mot å publisere bilder på internett på den måten virksomheten har gjort i denne saken, sier juridisk seniorrådgiver Ylva Marrable i Datatilsynet.

Politiet som skal etterforske

Saken tyder på at butikken ikke har hatt et bevisst forhold til regelverket, legger hun til.

I sitt vedtak peker Datatilsynet på at det ikke er lov til å utlevere kameraovervåkning til andre enn politiet uten samtykke.

«Vi har forståelse for at det er ønskelig å identifisere personer man mistenker har begått straffbare handlinger. Det er imidlertid politiet som skal etterforske og forfølge straffbare handlinger», skriver Datatilsynet i vedtaket.

– Vi ser alvorlig på saker der bilder fra kameraovervåkning blir publisert på internett. Med en gang noe er delt på nett mister man kontroll, slik at spredning ikke kan kontrolleres. Konsekvensene for den som er avbildet kan bli store, sier Marrable.

Hun peker på at man ikke har garanti for at den som er avbildet har gjort noe galt, og andre forhold som psykisk sykdom eller at det er snakk om mindreårige. Datatilsynet har også sett eksempler på at de som avbildes i slike situasjoner blir utsatt for mobbing og hets fordi en forelder blir anklaget for å gjøre noe straffbart.

– Overvåkingsbilder skal derfor ikke deles med andre enn politiet, sier hun.

Rema beklager

VG har vært i kontakt med pressetjenesten til Rema. Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum skriver følgende kommentar i en e-post:

– Vi skal selvsagt følge retningslinjene fra Datatilsynet. I dette tilfellet er det blitt gjort en feil, noe vi beklager. Vår kjøpmann har erkjent tilfellet og godtatt overtredelsesgebyret.

