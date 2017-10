Permittert varaordfører i Drammen godtar forelegg for ID-tyveri

Varaordfører Yousuf Gilani har vedtatt et forelegg på 15.000 kroner for identitetstyveri, og søker ny permisjon ut juni neste år.

Gilani har vedtatt forelegget i samråd med sin forsvarer, advokat Harald Stabell, skriver Drammens Tidende.

Han skriver i en pressemelding at han gjør dette for å bli ferdig med saken og unngå ytterligere belastning for sine nærmeste. Varaordføreren understreker at han ikke erkjenner straffskyld.

– Jeg godtar ikke noe skyldspørsmål i denne saken, fordi jeg ikke har sendt noen falsk epost, skriver han videre.

Bakgrunn: Siktet for ID-tyveri

Gilani var 1. oktober tilbake på jobb etter å ha hatt permisjon fra alle politiske verv siden 19. mai. I august ble han siktet for identitetskrenkelse.

Bakgrunnen for dette var at politiet mente at Yousuf Gilani 30. januar i år sendte en epost i navnet til kvinnen som hadde kjøpt et hus av ham.

Les også: Varaordfører hadde leilighet i carporten

Varaordføreren: Melder seg inhabil i korrupssjonssaken i Drammen