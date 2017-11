Reagerer kraftig på Sandbergs ørefik-utspill: – Utrolige uttalelser

En god gammeldags ørefik er noe de aller fleste mannfolk forstår, sa Frp-Sandberg om å svare på seksuell trakassering. – Bare trist, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik om kommentarene.

Det var i et intervju med VG tirsdag at Frp-nestleder Per Sandberg uttalte seg om seksuell trakassering, som har blitt et sentralt tema i flere land de siste ukene, gjennom en rekke nye saker fra medie- og kulturbransjene.

– Jeg vil si til norske kvinnfolk, at hvis de blir utsatt for seksuell trakassering, så synes jeg ikke de skal holde tilbake flathånden, sa Sandberg i intervjuet før han oppfordret til en «god gammeldags ørefik»:

En god gammeldags ørefik er noe de alle fleste mannfolk forstår. Det bør imidlertid være unødvendig, sa Frp-nestlederen.

GOD GAMMALDAGS ØREFIK: Per Sandberg sa til VG at selv om det «bør være unødvendig, er en god gammaldags ørefik noe de aller fleste mannfolk forstår». FOTO: MATTIS SANDBLAD/VG

Sandberg sier i intervjuet at han har forståelig for at det kan være vanskelig å «klappe til sjefen», men at det kan være nødvendig.

–– Det viktigste er å ikke brenne inne med slike utidig opptreden fra sjefen: Du må tørre å si ifra, slik at det blir slutt på dette, sa Sandberg.

– Har ikke skjønt hva det handler om



LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik er blant flere som nå reagerer på Sandbergs uttalelser, og sier til VG at hun ikke tror det hun hører:

– Det er utrolige uttalelser. Det er rett og slett egentlig bare trist. Her har dette kampanjen pågått i ukevis, og han har virkelig ikke skjønt hva dette handler om. Det får meg til å stille spørsmål om hva det egentlig er som skal til for å få menn som Per Sandberg til å forstå hva dette handler om. Det er nesten ikke til å tro, utbryter Hessen Følsvik til VG.

Hun mener Sandberg ikke har forstått at seksuell trakassering ofte handler om ulike maktforhold.

– Det er ofte menn med makt som utnytter situasjonen til å oppføre seg på en måte som er utidig overfor kvinner. Det er det menn som må ta ansvar for og slutte med – det er ikke kvinnenes ansvar. Og å foreslå at man attpåtil skal bruke vold for å få menn til å slutte med det er ganske fjernt fra en forståelse av hva som ligger i det disse kvinnene har opplevd og det de forteller. At det kommer fra en statsråd i regjering mener jeg er ganske alvorlig, sier hun.

Hessen Følsvik mener Sandberg bør beklage uttalelsene:

– Av respekt for de kvinnene som har blitt utsatt for dette og stått frem med sine historier med den hensikt å få en endring på dette mener jeg absolutt han bør beklage. Menn med makt, som jeg mener han representerer, bør ta inn over seg hva de sier og ta ansvar, sier Hessen Føslvik.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) skriver i en e-post til VG at hun er enig med Sandberg i at det er viktig å gi beskjed:

– Seksuell trakassering er uakseptabelt og ulovlig. Jeg er enig med Sandberg i at kvinner som opplever seksuell trakassering må gi tydelig beskjed. Jeg skjønner hans måte å ordlegge seg på, men det finnes mange andre måter å gi tydelig beskjed på som kan være like effektivt.

Leder i Advokatforeningen: Situasjonen kan bli verre



Leder i Advokatforeningen, politiker og tidligere Tromsø-ordfører (H) Jens Johan Hjort sier Sandberg får stå for uttalelsene sine selv:

– Jeg syns det er en smule primitivt. Men vi er skrudd sammen forskjellig. Dette får ministeren selv stå for.

– PRIMITIVT: Leder av Advokatforeningen, Jens Johan Hjort, mener en ørefik kan være fortjent, men at det kan gjøre situasjonen verre. Foto: FRODE HANSEN, VG

Han sier videre at det aller siste kvinner som trakasseres trenger, er råd om hvordan de skal reagere fra bedrevitende menn i maktposisjoner.

– Er en ørefik en straffbar handling?

– Det kan det være. Som reaksjon på seksuell trakassering vil den nok som regel være

straffri som såkalt retorsjon. Men det er ikke noe jeg vil anbefale. Noen ganger er gjengjeldelse akseptabelt, som når du må slå for å forsvare deg, men å ta loven i egen hånd er sjelden en god løsning. Dessuten kan en konfrontasjon være farlig. Det er ikke gitt at tafsende menn aksepterer å bli fiket opp av en kvinne. Situasjonen kan eskalere.

– Så du tror ikke menn vil ha en forståelse for en ørefik dersom de tafser på kvinner?

– Når de ikke har antenner til å skjønne at de ikke skal ta seg til rette, så har de

ikke nødvendigvis antenner til å skjønne at en ørefik var fortjent.

– Fordi det er fortjent?

– Seksuell trakassering fortjener en ørefik, men det kan innebære at situasjonen blir

verre.

