Mor og datter vant hovedpremien i Lotto samme kveld

Både Jannike Marie Stenvold (35) og moren Solgunn Elisabeth Kristoffersen spilte på bestemors gamle Lotto-rekke.

Og begge to ble 2,9 millioner rikere på lørdag. Det skriver Norsk Tipping på sine hjemmesider.

Jannike Marie Stenvold ble først ringt fra Norsk Tipping, og før de rakk å ringe moren hadde Stenvold vært på tråden.

Responsen til mor Solgunn Elisabeth Kristoffersen var dermed noe uvanlig.

– Datteren min ringte nettopp og sa at vhsi jeg også hadde spilt bestemor sin Lotto-kupong i kveld så hadde jeg vunnet over 2,9 millioner. Er dette virkelig sant? sa hun til Norsk Tipping da de ringte.

Stenvold forteller at hun har seks barn, og bor i en liten leilighet med to soverom. Nå skal de kjøpe hus. Kristoffersen forteller at hun i hvert fall skal unne seg en ferie.

VG har vært i kontakt med Stenvold, som foreløpig ikke vil utdype ytterligere lørdag kveld.