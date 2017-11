Parkerte fire sekunder for lenge – fikk gebyr på 119 kroner

Ekteparet Elena (69) og Tor Eika (80) sto parkert i syv minutter og fire sekunder utenfor avgangshallen på Gardermoen. Det var fire sekunder for lenge.

Resultat: Et gebyr på 119 kroner fra parkeringsselskapet Onepark.

– Det er en håpløs behandling av allmennheten. Avgangsområdet er et offentlig sted, men ved andre offentlige steder hvor det utstedes gebyrer, er det et visst slingringsmonn for å hente bilen, sier Elena Eika til VG.

Det var onsdag 11. oktober i år at Elena Eika (69) og ektemannen Tor (80) kjørte sammen med et vennepar til Gardermoen i forbindelse med en to uker lang ferie i Etiopia i Afrika.

Venninnen var dårlig til beins, noe som gjorde at Elena Eika kjørte opp på korttidsparkeringen utenfor avgangshallen på flyplassen.

– Vi hjalp dem med å hente traller og frakte bagasjen inn i avgangshallen, siden venninnen vår er avhengig av krykker. Vi sto ikke parkert der et øyeblikk mer enn nødvendig, sier hun, og legger til at de parkerte bilen på en parkeringsplass et stykke unna flyplassen før avreisen.

Fortviler



Da ekteparet kom hjem fra ferien, fant de en faktura i postkassen fra Onepark AS på totalt 119 kroner. I fakturaen er det også gjengitt en beskrivelse av årsaken til pengekravet:

«Oslo Lufthavn Øvre forplass over 7 minutter 11.10.17 15:55:42 – 11.10.17 16.02.46.»

– Vi har altså fått et gebyr på 119 kroner for å ha stått parkert i fire sekunder mer enn de syv minuttene som er maksgrensen, sier hun.

Ekteparet forteller videre at de har forsøkt å komme i kontakt med Onepark både via telefon og på e-post.

– Vi forsøkte å ringe, men da kom vi aldri gjennom. De kaller det kundeservice, men det er ikke mye service, sier Elena Eika.

– Må betale



Svaret kom imidlertid på e-post:

«Det er dessverre slik at man må betale så lenge man overskrider 07.00 min. Dette er utarbeidet i samarbeid med Avinor. (…).»

– Det burde ha vært en parkeringsvakt der som kontrollerte bilene. Det har blitt totalt umenneskelig, uten noen former for skjønn. Syv minutter går fort. Det er helt utrolig. Sekundprisen er ganske dyr, sier hun.

Ekteparet er tydelig på at det ikke handler om pengene, men at det er det prinsipielle som er viktig for dem i saken.

– Det gjelder nok ganske mange mennesker, som helt sikkert betaler – og parkeringsselskapet håver inn penger. Det er et offentlig sted hvor det koster penger å oppholde seg mer enn i syv minutter. Ønsker vi et slikt kaldt samfunn uten skjønn? spør Eika.

Ny ordning



Avinors pressetalsmann på Oslo lufthavn, Lasse A. Vangstein, forklarer at området foran terminalen er kamerakontrollert ved skiltgjenkjenning, som automatisk beregner en parkeringsavgift om man har et opphold på over syv minutter foran terminalen.

– Dette feltet er for at folk skal slippe av passasjerene sine, og kjøre derfra. Det er for eksempel ikke meningen at de skal følge passasjerer inn til skranken i terminalen, sier Vangstein til VG.

Pressetalsmannen opplyser at nåværende ordning ble innført 30. juni og at det er godt skiltet i området i tillegg til at de har informert om det i alle sine kanaler, inkludert på nettsidene sine.

– Det er gratis å oppholde seg i området inntil syv minutter. Oppholder man seg i området over den tiden, ilegges et parkeringsgebyr på 70 kroner for hvert påbegynte 20. minutt. Om man betaler på automat på stedet eller på nett innen 48 timer, belastes man kun for parkeringsavgiften, sier han.

Dersom man ikke gjør dette, tilkommer et fakturagebyr, ifølge Avinor.

– Tidligere var gratis-fristen fem minutter, men da uten automatikk, slik at parkeringsvakter overvåket at ingen stod over tiden. De som parkerte lenger enn fristen ble ilagt en kontrollsanksjon, sier Vangstein.

– Godkjent av handikapforbundet



Pressetalsmannen forteller at de tidligere opplevde at folk satte fra seg bilen og gikk inn på terminalen for å ordne noe, kanskje i 10-20-30 minutter.

– Og det førte til køer for folk skulle levere passasjerer.

Vangstein viser til at Norges Handicapforbund er orientert om prosessen og spurt om de hadde noen innvendinger mot tidsfristen for avlevering.

– De hadde ingen innvendinger så lenge området er godt tilrettelagt for forflyttingshemmede, noe det også er, sier Vangstein.

– Hvis folk skulle trenge lenger tid eller ha behov for å følge personer inn i terminalen, kan de benytte korttidsparkeringen like ved, som faller rimeligere – her koster det 30 kroner per påbegynte 20 minuttersperiode, sier Vangstein.